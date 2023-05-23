读懂中国人口的“变”与“不变”（望海楼）

近日召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调，“必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势”“以人口高质量发展支撑中国式现代化”。

纵观全球，人口发展的历史就是一部人类文明史，深刻影响着世界发展格局。在中国，人口问题也始终是全局性、长期性、战略性问题，事关中华民族伟大复兴。用辩证的思维看过去，中国人口发展呈现出鲜明的“变”与“不变”。

有符合客观规律的“变”——

近年来，中国人口发展出现一些显著变化，既面临人口众多的压力，又面临人口结构转变带来的挑战。比如，当前人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征，同时总人口增速明显放缓。人口随着经济社会发展产生变化，符合人口自身发展趋势和人口与经济社会相互作用的客观规律。这些“新特征”是中国经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果，需要科学、理性看待。

有长远大势的“不变”——

全面认识中国人口发展新形势，尤其要关注全局、放眼长远。特别是海内外普遍关注的“人口红利”，既要看总量，更要看质量；既要看人口，更要看人才。

看总量，中国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模国内市场优势将长期存在。目前，中国有14亿多人口，拥有近9亿劳动力，每年新增劳动力超过1500万。放在全球来看，人力资源丰富仍然是中国的突出优势，中国持续保持全球第二大消费市场和第一大货物贸易国地位，“人口红利”仍在持续释放。

看质量，劳动力素质稳步持续提高。论健康水平，中国人均预期寿命不断提升，目前已超过78岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。要知道，健康是福祉，也是生产力。论受教育水平，中国接受高等教育的人口已超过2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达到14年，人力资本水平仍在持续跃升。受教育既是人的全面发展的体现，也是劳动者适应科技革命和产业结构变化、提高劳动生产率的必要前提。

看人才培养，一支高素质人才队伍不断壮大。如今，中国建成世界上规模最大的职业教育体系，中职、高职学校每年培养约1000万高素质技术技能人才；全国技能劳动者总量超过2亿，高技能人才超过6000万；研发人员总量稳居世界首位。“嫦娥”揽月、“祝融”探火、“羲和”逐日、“北斗”指路……正是一支支人才队伍为大国重器“插上翅膀”。中国在科技、教育等领域的投入力度不断加大，已经发展成为全球规模最宏大、门类最齐全的人才资源大国。

近日，有中国媒体面向全球网友发起一项民意调查，88.4%受访者认为中国的人力资源足以支撑经济高质量发展，91.8%的受访者认为“人才红利”将持续为中国综合国力跃升提供强劲动力。可以说，中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，发展动力依旧强劲。

读懂这“变”与“不变”，便更能理解今日中国如何把握人口发展的有利因素，积极有效应对风险挑战。中国已经明确，“完善新时代人口发展战略”。人们看到，生育支持、普惠托育、积极应对人口老龄化、促进人口长期均衡发展等各项政策渐次推开；深化教育卫生事业改革创新、全面提高人口科学文化素质、推进全民终身学习等各项利好正深刻助力人的全面发展。

新征程上，中国坚持人口高质量发展，定能促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实基础和持久动力。

（作者为本报评论员）