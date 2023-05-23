5年为患者减负超5000亿元

本报北京电 （记者王美华）国新办日前举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，国家医疗保障局相关负责人介绍“贯彻落实党的二十大重大决策部署 着力推动医保高质量发展”有关情况，并答记者问。

国家医疗保障局局长胡静林介绍，2018—2022年，全国人口参保率稳定在95%左右，职工医保和城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例分别达到80%和70%左右。农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上，医保助力近1000万户贫困居民成功脱贫。基本医疗保险基金（含生育保险）年度总收入由2.14万亿元增长至3.09万亿元，年度总支出由1.78万亿元增长至2.46万亿元，基金运行平稳，有所结余。财政每年对居民参保缴费人均补助标准从490元增长至610元。仅2022年，财政补助总额就达6000亿元。

胡静林介绍，自组建以来，国家医保局加快医保谈判节奏，推动卡瑞利珠单抗、诺西那生钠等大批独家品种的抗癌药、罕见病用药纳入医保目录，报销后累计为患者减负超5000亿元；推动集中带量采购，国家组织集采的333种药品平均降价超50%，集采心脏支架、人工关节等8种高值医用耗材平均降价超80%。同时，改革居民慢性病保障方式，将高血压、糖尿病门诊用药纳入居民医保保障范围，惠及1.4亿慢病患者。此外，跨省异地就医直接结算规模由2018年的131.8万人次增长到2022年的3812.35万人次，增长近28倍。长期护理保险试点范围已覆盖49个城市，惠及195万失能群体。

胡静林表示，中国建立了以新药为主体的医保准入和谈判续约机制，上市新药纳入医保目录的平均等待时间从过去的5年缩短至不到2年，部分新药上市仅半年就被纳入医保目录。医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增至2022年的481.89亿元，增长了7.1倍。国家医保局扩大谈判药品销售渠道，通过“双通道”管理机制，将一些原来主要在大型医院供应的医保谈判药品，纳入到15.5万家医保定点药店销售并实现医保报销。

“医保基金是人民的救命钱，要严厉打击各种违规违法使用医保基金的行为，绝不让医保基金成为‘唐僧肉’。”胡静林说，自2019年起，国家医保局累计派出飞行检查组184组次，检查定点医疗机构384家，发现涉嫌违法违规使用相关资金达43.5亿元。医保部门联合公安、卫生健康等相关部门，聚焦骨科、血透、心内等重点领域和重点药品耗材，以及虚假就医、医保药品倒卖等重点行为，去年破获2682起医保违规违法案件，抓获犯罪嫌疑人7261人，追缴医保基金10.7亿元。