协同发力  充分释放健康消费潜力（调查研究 凝聚共识）

习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”进入新发展阶段，人民群众对高质量健康产品和服务的需求不断增长，人们更愿意为健康“买单”，健康消费市场潜力巨大。

近日，受中共中央委托，农工党中央主席何维、常务副主席杨震率农工党中央调研组赴北京市、四川省，就“稳增长 惠民生 促进健康消费”开展2023年度重点考察调研。调研组坚持因地制宜，结合北京健康消费领域“智力集中、市场成熟”的特点，深入科技企业、研究机构、托育园等，了解实情。调研组在四川省考察了健康产品和装备制造企业、医学院校、生物产业园区、社区综合体、老旧小区改造、中医药创新中心和户外运动公园等。

作为以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主的中国特色社会主义参政党，农工党中央本次调研不仅充分发挥自身人才和智力优势，还邀请了相关部门的领导和专家参与其中，聚焦制约健康消费的瓶颈问题和突出短板，问计于群众，问计于实践。

着眼问题 互动交流

消费是畅通国内大循环的重要引擎，是连接生产、流通、分配的关键环节，对经济具有持久拉动力。人民生活水平的提升带动了健康意识的提升，健康消费成为消费市场最具活力的细分市场之一。如何认识健康消费的基本定位？从哪些领域入手激活健康消费活力？该如何解决具有普遍性和制度性的深层次问题以促进健康消费？

在农工党中央召开的调研情况通报会上，国家发展改革委、工业和信息化部、民政部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家市场监管总局、国家体育总局、国家医疗保障局、国家中医药管理局等部委相关司局负责同志和有关专家学者齐聚一堂，共同对健康消费基本情况进行了对话交流。

“随着GDP和人均收入的进一步提高，老百姓更关心文旅、健康等服务性消费，健康消费支出将不断增加。”调研组成员、中国国际电子商务中心高级经济师刘艳芳说：“据央行城镇储户问卷调查数据，预计2023年一季度增加医疗保健支出的居民占比为29.6%，居七大支出类别首位，为有统计以来最高。”

为了进一步凝聚共识，调研组在北京和成都等地召开座谈会，对健康消费的现状、占整个消费的比重，政府、企业、其他社会力量的经验做法和成效，以及面临的主要困难和挑战等进行互动交流，了解实情、找准根源，为促进健康消费和健康产业发展献计出力。

调研组认为，促进健康消费是稳增长、扩内需，构建新发展格局的有力支撑；是优结构、强动能，推动高质量发展的重要途径；是惠民生、保健康，推进健康中国建设的题中之义。

聚焦目标 关注重点

健康消费是跨领域融合而产生的一种消费业态，具有跨业、跨类、跨群的特点，涉及的领域十分广泛。此次调研，重点关注主动健康消费、“一老一小”重点人群健康消费、医疗消费新业态新模式，以及如何促进健康消费与健康产业协同发展。

“运动在情绪调节中的贡献度可以达到20%—30%，我们跟国家体育总局相关研究所一起合作，围绕运动对情绪调节开发了一款数字化产品。”在北京市精神卫生保健所调研时，所长王刚的话，让调研组成员对运动调节情绪的研究，表现出高度的关注。

“健康经济主要围绕两个方面，一个是医疗，一个就是疾病预防和健康保健相联系的产业。在疫情后调查发现，世界各国都对健康消费产业有浓厚的兴趣。”调研组成员、国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员郝晓宁说。

调研组在北京、四川实地走访当中，深切感受到了健康消费蓬勃发展的良好态势。北京是国务院批准率先开展国际消费中心培育建设的城市之一，在打造健康消费新生态，培育健康产业新业态，促进健康消费方面具有良好的发展基础。四川作为西南常住人口最多的省份，充满创新活力，各类健康资源供给丰富。成都市培训社区运动健康师推进体医融合激发体育消费活力，资阳“牙谷”的建设，促进了口腔健康消费的增长。

调研组认为，促进健康消费，要坚持目标导向，搞清楚消费主体、消费内容和消费能力等关键问题，要处理好当前和长远的关系，聚焦稳增长和惠民生两个目标。

走进基层 共商对策

“我们清醒看到，成都健康消费和健康产业融合发展水平还不够高，科技创新和成果转化能力亟须提升，医疗、文旅、养老、托育、体育等健康消费一体化发展程度还不够深，郊区县和农村地区等下沉市场潜能还未能充分释放。”成都市市长王凤朝的话，让调研组对探索健康消费、健康产业同其他产业的融合发展充满了思考和期待。

健康产品和服务供需不匹配，是制约健康消费快速增长的主要矛盾。同时，居民收入总体不高且不均衡，就业不充分，社会保障体系不健全是影响消费需求的重要因素。如何围绕当前居民健康关切、主要影响因素靶向施策、精准培育引导，促进健康消费合理增长，成为调研组成员重点关注的问题。

访院校，下社区，进企业，看场所……调研组行程密集，对健康消费的方方面面，印象深刻。调研组结合实地调研和交流情况提出了建议：一是解决结构性问题，重点要加快推进健康领域科技创新，实现健康领域高水平科技自立自强，加大健康消费相关的政府基本公共服务支持力度，培育健康消费新业态新模式；二是解决政策性问题，优化健康消费发展环境，重点破除政策壁垒，规范行业秩序改善消费环境；三是解决消费主体问题，多元共促合理健康消费；四是解决消费能力问题，厚植健康消费发展潜力等。

农工党中央专职副主席王路介绍，农工党中央将在调研基础上，进一步认真梳理、分析研究、总结、提炼，及时向中共中央提出务实管用的意见建议，更好地服务于国家发展大局。

《 人民日报 》（ 2023年05月23日 11 版）