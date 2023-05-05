汽车消费热情持续高涨

2023第二十届上海国际汽车工业展览会日前在国家会展中心（上海）举行，这是我国疫情防控政策调整后首个国际A级车展，吸引了众多车企和参观者。

新华社记者 王 翔摄

2023湖南汽车展览会暨长沙市汽车消费节日前在湖南国际会展中心举行。本届车展为期6天，布展规模超过6万平方米，吸引参展品牌100余个。图为工作人员（右）在向观众介绍参展汽车。

新华社记者 陈思汗摄

5月1日，多家新能源车企发布4月份交付数据，造车新势力销量环比上升，传统车企孵化的新品牌也呈现出良好的上升势头。

“五一”期间，全国多地举办形式多样的鼓励汽车消费活动，政府补贴叠加车企优惠，进一步激活了汽车消费热情。

“五一”车市活动多

逛车展、看新车，是不少人“五一”假期的重要日程安排。

5月3日落幕的2023湖南车展上名车云集。奔驰、红旗、比亚迪、广汽本田等100多个品牌600多台展车亮相。据不完全统计，6天展会期间，订车、卖车数达3.245万辆，比上届增长10%；销售金额70.19亿元，这是湖南车展举行16年以来，首次突破70亿元，比上届增长7.72%。“本届湖南车展充分展现了消费者的消费信心正在恢复，市场活力正在加速释放。”车展组委会相关负责人表示。

放眼全国，“五一”期间多地举办了丰富多彩的鼓励购车活动，居民汽车消费热情持续高涨。

作为第四届“五五购物节”的重要一环，“上海汽车品质消费嘉年华活动”在上海闵行、嘉定、普陀等汽车销售重点区举办专场活动。上汽集团带来了2023上海车展的人气网红新车、13个品牌近3000辆优价车，最高优惠13万元，低至5.5折。

“五一”假期，北京金港汽车公园举行了为期4天的购车嘉年华活动，北汽、理想、红旗、极氪、埃安、奥迪等20多家车企近百款车型亮相。通过新车展示发布、购车优惠促销、动态试乘试驾、沉浸式互动体验、行业交流峰会等购车嘉年华系列活动，吸引消费者前来一探究竟。参展车企还为到场消费者准备了专属购车优惠。

线下活动具有明显的引流效果。据悉，本届湖南车展现场和引流到4S店的总人次达到79.28万，比上届增长了36%。“五一”期间，多个品牌的线下4S店迎来客流高峰。

新势力车企销售势头好

5月1日，多家新能源车企披露的4月份交付数据显示，新能源汽车销量持续向好。

造车新势力销量环比上升。4月，理想汽车交付新车25681辆，这是新势力企业首次单月交付量突破2.5万辆，也是中国自主品牌在30万元以上市场上取得的新成就。据了解，理想L7在首个完整交付月份实现了交付量过万，周交付量已经接近每周3000辆且呈现出较好的增长势头。哪吒汽车4月共交付新车11080辆，同比增长26%，连续3个月销量破万。在上海车展期间，哪吒汽车推出了旗下首款纯电跑车哪吒GT，售价为17.88万元；还推出了仅售7.99万元的“哪吒V V行版”。业内人士分析，由于价格较低，哪吒汽车在低端市场上具有较强的市场竞争力，尤其在三四线城市销量可观。小鹏、零跑等车企的销量也实现不同程度的环比上升。

传统车企孵化的新品牌表现同样亮眼。4月，广汽埃安销量达到41012辆，同比增长302%，环比增长2.5%。这也是继今年3月后，广汽埃安月销量再次突破4万辆。目前，新能源车企中，广汽埃安销量仅次于特斯拉和比亚迪，排在第三位。比亚迪旗下的腾势品牌4月销量达到10526辆，连续2个月销量破万。吉利旗下的高端品牌极氪汽车4月交付8101台，同比增长279%，连续3个月环比增长。东风旗下高端新能源品牌岚图汽车4月交付3339辆新车，同比增长210%，环比增长10%。

持续挖掘汽车消费潜力

汽车产业作为国民经济重要的战略性、支柱性产业，是稳增长、促消费的重要领域。下半年，国内汽车消费市场仍面临较大压力。如何进一步激活汽车消费潜能、更好发挥汽车对消费的拉动作用？

保持好新能源汽车优势。新能源汽车已成为拉动中国汽车消费市场增长的重要动力。从国内市场看，今年一季度，新能源汽车销量158.6万辆，同比增长26.2%，占新车销量的比重达26.1%，继续成为汽车消费市场的亮点。从国际市场看，全球新能源汽车市场需求保持增长，一季度中国新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

积极创造新场景。近年来，消费者看车、购车的决策偏好逐渐向线上转移。数据显示，30%的消费者希望一键订购后新车送货上门，甚至愿意为不超过1000公里的送车里程服务支付额外费用。同时，90后、00后逐渐成为汽车消费主力军，他们更注重线上选配、柔性化定制等多元化、个性化的新能源消费体验。在此背景下，完善线上消费场景、提供丰富的线上汽车消费金融产品将成为促进汽车消费的新抓手。

国务院新闻办公室日前举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部有关负责人表示，工信部将联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施，完善“双积分”管理办法，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。同时指导地方政府维护市场公平竞争秩序，持续提升中国汽车产业整体竞争力和发展质量。