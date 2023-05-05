野菜正当时，别让吃鲜成吃“险”

个人不建议大家户外踏青时，在公园、路边随意挖野菜，这一方面会破坏环境，同时也有可能误采有毒野菜。大家最好通过正规渠道购买野菜，如果想自己在野外采摘又对野菜特征不是很熟悉，建议在专业人士的带领下进行采摘。

张宝海 北京市农林科学院蔬菜研究所资深特菜专家

即将进入二十四节气中的立夏，此时许多作物进入生长旺季并逐渐成熟，也是吃野菜的好时机。

记者最近注意到，很多人在社交平台上晒出了自己在路边挖的野菜的图片，与野菜相关的微博话题更是冲上了热搜榜。

然而，也有不少网友表示，野菜虽然营养丰富，但一些人吃了会对身体造成较大负担；还有的野菜由于口感苦涩，并不适宜食用；同时，一些野菜也有可能因积累了铅等污染物，不宜多吃。

那么在日常生活中，我们该如何辨别不同的野菜？野菜是否会被污染？怎么科学健康地食用野菜？带着这些问题记者采访了相关专家。

采摘前要先熟悉野菜特征

北京市农林科学院蔬菜研究所资深特菜专家张宝海在接受记者采访时表示，在日常生活中，可以供人们食用的野菜有很多种。

“以草本野菜为例，荠菜、蒲公英、苦碟子、刺菜、小根蒜等野菜比较常见；香椿、榆钱、木兰芽、柳芽、杨树吊等木本野菜也可以供人们食用。”张宝海说。

那么，究竟怎样才能辨别不同种类的野菜呢？

张宝海表示，首先，要掌握一些野菜的典型特征，比如荠菜会开小白花、结很小的三角果；蒲公英的花是浅黄色，揪断它的叶片后会流出白色汁液。其次，要在专业人士或者比较有经验的人的带领下，熟悉各种不同野菜。

“熟悉并辨认各种野菜需要有专业人士的带领，多次实践才行。”张宝海进一步说，一些能够识别植物种类的手机App，在清晰拍摄野菜独有特征的情况下，也可以起到辅助识别野菜的作用，但这种App也有一定的概率会报错，因此不能全信。

挖野菜需避开污染区域

一些人认为，野菜都是健康的、可食用的。事实真的如此吗？

张宝海表示，采集野菜时要考虑野菜生长环境。“其实，一些地方的野菜是不适宜人们采摘食用的。在车流量大的地方生长的野菜可能会积累铅等重金属元素；一些在人工林地里生长的野菜，可能会残留一些杀虫剂。”他说。

与此同时，张宝海说，采野菜的时候也要避开工厂、污水、公路、垃圾填埋场等附近区域，避免因误食被污染野菜对身体造成伤害。

“个人不建议大家户外踏青时，在公园、路边随意挖野菜，这一方面会破坏环境，同时也有可能误采有毒野菜。大家最好通过正规渠道购买野菜，如果想自己在野外采摘又对野菜特征不是很熟悉，建议在专业人士的带领下进行采摘。”张宝海说。

对于一些草本野菜，采摘时不要将其连根拔起，这样这些野菜还能继续生长；也不要过度采摘，避免造成生态环境破坏。

并非所有人都适合吃野菜

是否所有人都适合吃野菜呢？

张宝海表示，这要在熟悉野菜特性的基础上，综合考虑自身状况，不能一概而论。老人、婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、过敏体质等人群尽量不吃或少吃野菜。“食用野菜重在尝鲜，不可贪多，更不可替代蔬菜。”他强调。

野菜烹调方式多样，不同口感和特性的野菜有不同的烹调手法。荠菜适宜做馅，蒲公英可以生吃，对于木兰芽、柳芽、杨树吊、泥胡菜等口感苦涩的野菜和一些微毒野菜，需要经汤漂、浸泡等环节后，确保安全才能食用。“如果相关烹调经验不是很丰富，需要在有经验的人的带领下处理野菜。”张宝海提醒道。

在烹调野菜前，也要去除其腐烂部分，并充分清洗。如需购买野菜，可前往正规菜市场或超市购买新鲜野菜，避免在路边摊或者流动摊位购买。

食用野菜后如有不适，应及时催吐，并携带剩余野菜和呕吐物到医院就诊。在等待就医的过程中，可以适量饮用淡盐水或温水，补充体液。（实习记者 裴宸纬）