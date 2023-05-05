不能单纯以眼压高低来评判青光眼（名医讲堂）

青光眼是全球第二大致盲性眼病，其症状隐匿，不易被察觉。青光眼是以特征性视神经萎缩和视野缺损为共同特征的一组疾病，病理性眼压升高是其主要危险因素。当眼压升高的程度超过视神经耐受，就会出现特征性视神经萎缩以及视野缺损。正常眼压的维持是依靠眼内房水产生和流出的动态平衡达到的。房水流出眼外通道的一个重要位点就是房角，正常情况下，房角处于开放状态。对于原发性青光眼，根据眼压升高时前房角开放或关闭状态，临床上大体分为开角型青光眼或闭角型青光眼。

两种类型的青光眼发病机制不同，临床表现完全不同，疾病进展程度也不相同，但晚期都会造成不可逆的视神经损伤和视野缺损，严重的则会导致失明。无论是开角型还是闭角型青光眼，都有一定的遗传倾向。家族中有青光眼病史的人，患病风险明显高于一般人。原发性闭角型青光眼患者往往有特征性的解剖因素，如前房浅、房角窄、角膜小、晶状体大、眼轴短等。这些因素往往会导致患者呈现远视的状态。所以，远视眼的人群是闭角型青光眼发病的高危人群。具有这种特征性解剖因素的人在某些促发因素下，房角会发生急性关闭，房水流出受阻，在眼内大量积聚，导致眼压急剧上升，医学上称之为原发性急性闭角型青光眼。还有些患者房角会发生逐渐进行性的黏连关闭，从而导致眼压缓慢而进行性的升高，引起视神经的损害，医学上称之为原发性慢性闭角型青光眼。

原发性开角型青光眼的高危人群包括近视眼、糖尿病、视网膜静脉阻塞以及低血压患者。这类患者的房角一直开放，但眼压会进行性升高，发病过程很隐匿，早期无法察觉，但视神经会在高眼压的作用下发生特征性的视盘凹陷和损伤，导致视野的缺损。原发性开角型青光眼患者中还有一类特殊人群，这些患者的视神经也会发生进行性的损害，房角也是开放状态，但整个发病过程中的眼压都在正常范围之内，医学上称之为正常眼压性青光眼。

有人认为，眼压高就是青光眼。其实，不能单纯以眼压高低来评判青光眼。青光眼患者往往伴有高眼压，但并不是所有的青光眼患者都会眼压高。另外，眼压高也并不意味着发生了青光眼，很多人检测眼压高，但长期随访并没有出现视神经和视野的损害，这是高眼压症。眼压的正常数值不是绝对的概念，而是一个统计学的正常范围。眼压和视神经的承受度是一个平衡，只有自身眼压超过了视神经的承受程度，才能导致视神经损害。如果视神经的耐受程度高，即便自身眼压超过了正常范围，也不会发生青光眼；反之如果视神经的耐受程度差，即便自身眼压在正常范围，也会发生青光眼。

青光眼对于视神经的损害是不可逆的，即便是通过手术或药物使病情得到控制，也只能保护没有受损的视神经纤维，而不能使得坏死的神经纤维恢复。如何才能早期发现青光眼？建议如下：定期做眼科检查，包括视力、眼压、眼底和房角；避免长时间在暗处低头阅读；出现单眼视力模糊或虹视，伴鼻根酸痛或头痛，即便能自行缓解，也需要及时到医院就诊；走路时容易摔倒、磕碰，夜间或暗处活动受限，需及时到眼科就诊。

（作者为北京朝阳医院眼科主任医师）

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 19 版）