中俄医药健康标准转化中心落地北京

本报北京电 （邱煜雯）近日，中俄医药健康标准转化中心成立大会暨中俄医药健康合作与标准论坛在北京中关村生命科学园举行。

该中心将落户北京昌平生命科学园，由昌平区人民政府、清华大学俄罗斯研究院、北京市药品检验研究院联合共建。在论坛上，来自中俄政府监管部门、检测机构、科研院所和医药企业的专家学者、业界代表围绕中俄医药健康标准协调与市场准入、医药产品备案注册与监察、合作现状、问题与机遇等议题进行深入交流与探讨。

北京市人才工作局副局长贺泳江介绍，昌平区将进一步深化与俄罗斯在医药健康领域的交流合作，完善机制、创新载体，更好地聚合双方在人才、科研和临床方面的资源和优势。清华大学副校长姜培学提出，清华大学愿与各方一道，共同搭建一个集标准检测认证、科技合作对接、创新项目加速于一体的开放式平台，不断进行探索与实践。

作为“2020-2021中俄科技创新年”的重要成果之一，中俄医药健康标准转化中心以“为民众提供安全、有效和优质的药品和医疗器械，保障两国民众健康”为宗旨，大力开展务实合作。中俄医药健康标准转化中心的成立，将有助于北京进一步发挥国际交往中心功能作用，推动北京国际科技创新中心建设，对于增进两国间科技创新人才交往、开启国际化科技交流与招商引资新模式具有极为重要的意义。