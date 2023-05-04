两万年前坠饰复原出古人类DNA

《自然》杂志3日报道一项创新DNA提取技术，科学家从一个约2万年历史的鹿牙坠饰中，复原了古代DNA，表明它可能曾被一名有亚欧大陆北部血统的女性所佩戴。这种非破坏性DNA提取方法，为鉴别持有物品的古代个体的身份提供直接的遗传证据。

用动物骨头或牙齿制作的物品特别有分析潜力，因为它们是多孔材质，会让含有DNA的体液渗入，可用于推断制作者或使用者的信息。但是从古代骨质材料中提取DNA会造成破坏，浸泡在提取缓冲液中也对标本有侵蚀风险。

德国马克斯·普朗克演化人类学研究所和荷兰莱顿大学的研究人员合作开发了一种创新DNA提取方法，将物品浸泡在磷酸钠缓冲液中，逐渐升高温度。藏在古代骨骼和牙齿人造物品中的DNA会释放到溶液中，从而可进一步测序和分析。团队将这种方法应用于在俄罗斯丹尼索瓦洞发现的一个鹿牙坠饰，成功恢复了一头麋鹿（鹿属物种）和一个古人类的DNA。

DNA分析使团队推断该坠饰的时代约在19000—25000年前。进一步分析人类的DNA表明，坠饰的制作者或佩戴者是一名女性，拥有与一组古代亚欧大陆北部人群很近的遗传亲缘关系。

这一技术还意味着，古代人工制品自此可作为一种此前未开发的古人类DNA资源，直接关联起遗传和文化信息。团队提出，考古学家在发掘期间和之后应采用接触最小化的方案，因为表面DNA污染会妨碍此类分析。