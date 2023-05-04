假期“人从众”，里面装下了许多温暖和美好

假期总是过得飞快，转眼“五一”小长假已是尾声。

这个假期你是怎么过的？你也是“人从众”里的一员吗？

4月30日，游客在西安城墙景区参观游览。新华社记者 刘潇 摄

小长假里，我们想去的地方，似乎都人山人海。北京故宫博物院游客如织，天津古文化街热闹非凡，西安城墙客流量像“古代攻城”，甘肃敦煌出现了“堵骆驼”的情况……身处不同景区的人或许都在感慨“是不是全国人民都来这里旅游了！”

其实早在“五一”来临前，很多人已经预料到了这种“人从众”。但大家还是选择携老扶幼、呼朋引伴出去旅游。

这其中蕴藏着与亲朋共度好时光的美好愿望。我们一直盼着从忙碌的工作中挤出点时间，分给父母、分给孩子、分给朋友。即便出游真的不太容易，但只要和身边的人在一起，一切都是值得的。

4月29日，游客在淄博市一家烧烤城吃烧烤。新华社发（朱伟摄）

我们看到，朋友圈里大家一边吐槽身心俱疲，一边晒出活力满满的假期二三事：带年迈的父母在天安门前留影圆梦，陪孩子们看可爱的“西直门三太子”熊猫萌兰，和兄弟们开车数小时终于撸上了滋滋冒香气的淄博烧烤，和好朋友相约看了一场期待已久的演唱会……“人从众”里，那些美好的陪伴，温柔着时光、温暖着生活。

旅途中那些不期而遇的美好同样让人动容：在开往目的地的火车上身体不适，得到同车旅客无微不至的关怀和帮助；漫漫长路上，恰好遇到一位博学的老先生，听其谈天说地也可谓一大乐事；在陌生的城市迷路，热心人为你指路，还顺带告诉你一些“本地人才知道的秘密”；景区公厕里配了“安心篮”，里面不仅有湿厕巾、酒精棉片，还有卫生巾、肠炎宁，让急用的人安心暖心……人山人海中，我们看到了山的壮丽、海的宽广，难得的是还有幸偶遇一些“小美好”，这大概就是“读万卷书，行万里路”的价值。

有人说，“旅行的意义，其实不是你打卡了多少有名的景点，而在于你得以体验了那些美好而又温暖的人间烟火”。

人间烟火里，虽然有辛苦、有不易，但更有亲情、爱情、友情，甚至还有来自陌生人的热情。这或许就是旅行的意义吧。