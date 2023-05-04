推动露营旅游休闲实现健康有序发展（视线）

内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗绿草如茵，游客在河畔露营。

新华社记者 彭 源摄

蓝天白云下，青山绿水间，支一顶帐篷，邀亲朋好友，听蝉鸣，闻清风，话家常，好不惬意。

近年来，露营成为广受人们欢迎的假日休闲方式。从家边绿地到旷野山林，人们开启露营之旅，是追逐美景，更是奔赴美好时光。去年11月，文化和旅游部等14部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，为露营旅游休闲健康有序发展提供有效支撑。一些地方也正努力推动露营产业规范持续发展，让人们得以更安全、方便、舒适地享受自然之美、露营之乐。

——编 者

城市露营

公园建设和绿地开放丰富出游选择

晴日风光好，陈璐一家四口一大早就驾车从江苏省无锡市区出发，来到位于滨湖区的长广溪国家湿地公园。

阳光从林间倾泻，微风从湖心吹来，陈璐一家在平整的草坪上搭起帐篷。孩子们钻进帐篷，享用带来的美食，陈璐夫妻俩则继续布置场地：打开蓝牙音箱，悠扬的音符流淌而出；装好自拍杆，随时准备记录温馨时刻。

公园的露营区里，色彩鲜艳的帐篷错落排开，篷里篷外的“节目”丰富多彩：品佳茗、放风筝、玩飞盘……“露营是一场与大自然互动的微旅行，既不用去很远的地方、花费很高成本，又可以放松身心和亲近自然。”在陈璐看来，露营让人感觉到“诗与远方近在咫尺”。

除了湖边的湿地公园，家边的公园也是露营者的热门选择。今年2月，住建部印发通知，开展城市公园绿地开放共享试点工作，更好地满足人民群众搭建帐篷、运动健身、休闲游憩等亲近自然的户外活动需求。目前，江苏共开放共享绿地585处，让更多百姓实现在家周边就能亲近自然、乐享生活。而开放的公园绿地，也大多划分出露营区、生态保护区等不同的功能区域，在不影响水体及生态安全的前提下，加强对游客的引导和管理，实现露营基地的可持续发展。

“最近假期里，无论是城市公园还是沿湖湿地的开放绿地都很热闹。”滨湖区文化体育和旅游局局长过锋介绍，如今“近出行、浅需求、低消费”的露营活动很受市民青睐，据当地民宿平台数据显示，近期“露营”的搜索量同比增长约450%。

江南大学商学院教授、江南大学市校共建无锡旅游与区域发展研究基地首席专家曹炳汝认为，露营旅游受到欢迎，是经济社会发展的结果。“一方面，开放式城市公园、郊野公园、湿地公园的建设和生态文明的发展，为人民群众休闲度假提供了更多自然、人文风光；另一方面，私家车的普及、城乡公共基础设施尤其是交通基础设施的完善，让大家得以便利出行。再加上露营地的休闲设施、食品餐饮等配套日益完善，在诸多有利条件支撑下，露营旅游得以迅速发展。”曹炳汝说，这也折射出人们对美好生活需求的不断升级，体现出居民休闲方式的多样化、多元化发展。

乡村露营

助力生态美、产业兴、百姓富的绿色发展路

壮美的山河里，秀丽的乡村间，各具特色的露营地吸引着消费者前去体验。这股露营热潮，也折射出我国巨大的消费潜力和广阔的产业发展空间：露营装备消费增长，从天幕到帐篷，从投影仪到照明灯，露营装备在户外运动消费中的占比不断增多；“露营+”新模式涌现，露营+旅拍、露营+露天音乐会等产品各具特色，为旅游业发展注入新动能；同时，许多地方挖掘旅游资源，利用露营进一步丰富乡村旅游内涵，助力乡村振兴。

在湖南省长沙市浏阳市达浒镇金田村金水河露营基地，一顶顶帐篷中传来欢笑阵阵。“这里不仅风景如画，而且配套齐全，我们经常来这里度假。”周末下午，露营爱好者谭日明带上家人，从长沙市区来到金水河露营基地，租了顶草地帐篷，在鸟语花香里谈天说地。

近年来，金田村瞄准露营旅游发展的机遇，引导在外打拼的能人回乡创业开设露营基地，推动露营与乡村旅游深度融合，仅金水河露营基地一家就带动村级集体经济增收40多万元，还为村里提供了30多个就业岗位。

“浏阳市距离长沙市区大约40分钟车程，近年来，浏阳城市、农村路网体系不断完善，拉近了游客与乡村露营基地之间的距离。同时，丰厚的山水资源是当地发展乡村露营旅游的自然基础。”浏阳市文化旅游广电体育局党组成员、副局长许征介绍，近年来，浏阳乡村因地制宜发展特色露营产业，目前全市共有30多家规范化露营基地，2022年共接待露营游客31.6万人次，实现旅游收入超千万元。

要注意的是，乡村发展露营旅游也不可一拥而上、千篇一律，而是应当结合自身旅游资源禀赋，推出有特色、能持久发展的露营产品。

一场雨后，满目皆翠，绿竹含香。天色渐暗，四川省眉山市青神县观赏萤火虫的核心区瑞峰镇天池村兰厂沟迎来了赏萤最佳季节，不少游客来这里露营过夜，只为追逐这城市里难得一见的“点点萤光”。

据了解，青神县持续优化的生态环境吸引了四川省规模最大的萤火虫群在此聚集，为当地发展乡村旅游、打造露营基地提供了特色资源。“今年以来，我们共接待游客11.1万人次左右，带动全镇旅游经济收入超1000万元。”瑞峰镇副镇长张翔宇介绍，自推出“露营+观萤”旅游产品以来，“抬头满天繁星，低头遍地流萤，耳畔竹叶沙沙”的如诗体验吸引了游客纷至沓来，让老百姓腰包鼓了起来，也让当地人意识到了环境保护的重要性，渐渐走出了生态美、产业兴、百姓富的绿色发展路。

营地管理

既要设施升级也要理念更新

露营产业快速发展，已成为美好生活的重要组成部分和旅游休闲经济的新增长点，但行业中也存在一些问题。浏阳市文化旅游广电体育局旅游科科长彭杉说，他们在日常工作中发现，有些露营者选择不具备基础条件的地点露营，产生了植被损伤、环境污染、用火隐患等问题，有部分营地交通可进入性不强，标识标牌、厕所和淋浴间等基础设施设备暂不能满足需求。下阶段，他们将围绕这些问题加强行业指导培训。

未来让露营之旅更美，从设施升级到理念更新，行业还需向着更安全、更环保、更舒适的方向不断前行。

为更好地满足露营旅游消费需求、扩大优质供给、保障安全发展，《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》明确提出，推动公共营地建设，扩大公共营地规模，提升服务质量；鼓励支持经营性营地规范建设，提高露营产品品质。

金水河露营基地在当地率先探索建立露营活动规则，张贴“无痕露营”须知，对露营者提出“不留下一片垃圾”“不损坏一草一木”等倡议，并举办打捞河流漂浮物等环保主题活动，希望游客在享受大自然风景时爱护环境。

无锡蠡湖畔一家露营基地负责人姜豹介绍，该基地近期通过配套升级，提升了露营的安全性和舒适性：草坪区域增加了给排水和垃圾收集系统，新建的帐篷式服务区不仅提供4套智能盥洗间，还有热水和微波炉供市民游客免费使用。

除了自带帐篷，还可“拎包露营”。位于太湖国家旅游度假区的踏青农庄露营基地，新建了20多座“智能帐篷”，里面配齐了淋浴设施、空调、冰箱等，顶部还隐藏着烟雾传感器与无线通信模块，让野外生活更加安全舒适。

随着露营者个性化需求增多，无锡一些景区管理部门根据游客喜好并结合湖畔风貌，将湖畔日落音乐会、星空电影院、飞盘比赛、桨板体验等融入露营活动中，为市民游客带去更多露营的新场景、新内容。

（章溟潇参与采写）

■延伸阅读

合理规划 有序生长

文化和旅游部等14部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》后，许多城市也结合当地情况，研究制定相关意见，推动帐篷露营地健康有序发展。

北京：提出露营地安全防范要求

北京市文化和旅游局牵头研究起草了《关于规范引导帐篷露营地发展的意见（试行）》（征求意见稿），从帐篷露营地选址、安全生产标准化建设、安全管理制度、风险辨识、隐患排查等方面提出具体的安全要求。

一些“野景点”、未开发的“景区”虽吸引了游客露营，但存在严重的安全隐患。对此，征求意见稿提出，属地乡镇政府要落实属地管理责任，强化对帐篷露营地的日常安全管理，对不具备安全使用条件的帐篷露营地，要予以清理并加强巡查看守，杜绝经营主体和个人随意私设、违规开展帐篷露营。露营管理单位应制定落实帐篷露营地强降雨、大风、暴雪、强雷电等多种类型极端天气应急预案，加大对游客安全防范宣传力度，提高游客防灾避灾意识。

上海：合理规划帐篷区开放时间

为满足越来越多游客对公园帐篷活动的需求，去年底上海市绿化市容局发布了《上海市城市公园帐篷区管理指引（试行）》，鼓励和支持有条件的公园开放草坪或林下空间，为游客提供帐篷活动空间。据初步统计，目前上海有53座城市公园为游客提供可搭帐篷的区域，如辰山植物园、共青森林公园等。

开放帐篷区本是便民利民的好事，但开放区域的承载力并不是无限的，过度使用也带来了许多问题，如草坪退化、“天幕”地钉固定不牢导致弹起伤人等。上海市绿化市容局局长邓建平介绍，绿化部门正在研究具体的管理细则，以平衡好绿化保护和游客休闲之间的关系。如公园可根据植物生长周期特征实施草坪轮休制度，合理规划帐篷区的开放时间；测算每块草坪的最大承载量，达到上限后采取限流等管控措施。

（本报记者潘俊强、田泓采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 06 版）