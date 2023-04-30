火晶柿子：林中有丹果 压枝一何稠

“食时一手捏把儿，一手轻轻捏破薄皮儿，一撕一揭，那薄皮儿便利索地完整地去掉了，现出鲜红鲜红的肉汁，软如蛋黄，却不流，吞到口里，无丝无核，有一缕蜂蜜的香味儿。”在陕西作家陈忠实笔下，令火晶柿子备受青睐的，不只是一个“热烈而又令人富于想象的名字”。

火晶柿子产于陕西省西安市临潼区，其果形瑰丽，皮薄如纸，果肉晶莹透亮、清甜多汁，被当地人称为“一窝蜜”。据悉，自唐太宗在骊山脚下扩建宫室后，将柿引植于此观赏算起，火晶柿子在临潼已有1300多年的栽培史。

“一棵一棵大到合抱粗的柿树，叶子已经落光掉净了，枝枝丫丫上挂满繁密的柿子，红溜溜或红彤彤的，蔚为壮观，像一片自燃的火树。火晶的名字中的火字大约由此而自然产生。”在陈忠实看来，“火晶”一名的由来显而易见，这也成了他脑海中挥之不去的色彩。

在祖居的屋院里盖起一幢新房后，陈忠实便想栽种一棵“可以收获火晶柿子的柿树”。怀着儿时对柿子甜涩的回忆，他完成了火晶柿子树起根发苗的全过程，也是在这棵树下，伴着对缀满枝丫的“红灯笼”的期待，道尽陕西关中风土人情的《白鹿原》自他笔下诞生。

“晓连星影出，晚带日光悬。本因遗采掇，翻自保天年。”唐代诗人刘禹锡《咏红柿子》一诗所述，即是对火晶柿子被遗留在树上自成一景的生动描绘。

除观赏价值外，火晶柿子也常以其他形式“面世”。其中，西安小吃黄桂柿子饼，是火晶柿子最为传统的“美食周边”之一。

当地手艺人介绍，火晶柿子无丝无核，由该品种制成的柿子面糊更为细腻均匀。在柿子面糊中包入黄桂、玫瑰、青红丝等馅料制成柿子饼坯，加以热油烙至两面火色均匀，一块块金黄油润、桂香扑鼻的黄桂柿子饼即可出锅食用。

接过祖辈三代火晶柿子“营生”的任撑柱告诉记者，临潼火晶柿子多为原生态散生栽植，曾因采摘困难而量少名小，较难远销。“如今随着电商的发展、影视文学作品的青睐，这口‘蜜’的名气越来越大，销售渠道也迅速拓宽。”

作为电商经营者，临潼青年张博攀常年收购家乡的火晶柿子销往各地。他表示，火晶柿子的收购者中不乏制作柿子醋、柿子酒以及柿子风味饮品、甜品的商家。自从影视剧《长安十二时辰》热播，火晶柿子随之“出圈”，除了剧中用吸管吸食果肉的诱人吃法外，其自带“柿柿如意”的美好寓意，也是各类茶饮、甜点将其作为原材料的重要因素。

据了解，目前临潼火晶柿子种植面积2000余亩，年产量3000余吨，当地也在不断延长火晶柿子产业链的同时，打造“采、摘、游”农文旅融合新业态，将火晶柿子“变身”旅游资源。火晶柿子不仅是人们的“口中蜜”，也成了临潼乡村振兴的“甜蜜产业”。

“林中有丹果，压枝一何稠。”或许每一个临潼人都看过宋代诗人孔平仲眼中的风景，在家乡柿子树沉甸甸的枝丫上，火晶柿子已然超越了其自然属性，成为数代临潼人心里“放不下的营生”。