“露营经济”下一站在哪里？

随着“五一”假期到来，“露营经济”将迎来新一轮消费热潮。

吹着和煦的春风，沐浴温暖的阳光，南宁市民梁壹杰与几位朋友在邕江边弹琴喝茶，好不惬意。

桌子、椅子、天幕、拖车、茶具、蔬果……梁壹杰与伙伴们准备得非常充分，一早就到江边占地儿，不久周边就陆续搭起了不少帐篷。

近年来兴起的露营热，是“微度假”、亲子游、户外餐饮等活动的“露营化衍生”。露营热的蓬勃发展也掀起多种“露营+”新玩法，露营相关的行业在结合景区景色、体育运动、亲子教育、社交聚会等多方面开发出很多新的产品。

专业机构发布的《2022中国文旅露营产业融合发展研究报告》显示，2022年露营经济整体市场规模增速达到峰值，整体增长速度仍较高，预计2023年国内露营市场总体规模可达1781.4亿元，同比增长46.3%。通过露营寻找“诗和远方”，快速发展的露营经济背后，是人们对美好生活的向往。

2022年11月，文旅部等十四部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，支持经营性露营营地的稳序发展，做大做强露营旅游休闲上下游产业链。

此外，露营正持续为乡村振兴增加亮点，具备优质自然资源的乡村，露营经济大潮中具有可观的发展潜力。

“露营+体育”“露营+景区”“露营+民宿”“露营+研学”……不断衍生的新业态，让旅游与越来越多的产业融合发展。

记者：覃广华、黄凯莹、梁舜

编辑：刘瑞娟

配音：邓金欣

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