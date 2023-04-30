本周猪价反弹 五一假期或推动下周终端消费有所提升

据农业农村部监测，4月28日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.67元/公斤，与上周五（4月21日）的19.28元/公斤相比，上涨2%。本周的平均价格为19.54元/公斤，与上周19.36元/公斤相比，上涨0.9%。

本周国内生猪价格与上周相比，出现反弹。据中国养猪网的数据，4月28日，生猪（外三元）价格为14.61元/公斤，与上周五（4月21日）的14.21元/公斤相比，上涨2.8%。从一周均价来看，本周生猪均价为14.61元/公斤，与上周14.08元/公斤的均价相比，上涨3.8%。

据卓创资讯监测，供应方面，本周全国生猪交易均重下滑，多数规模养殖企业减重出栏，而部分散户大猪出栏亦有增加，交易均重虽有下降但幅度不大。卓创资讯监测全国生猪平均交易体重122.70公斤，环比降0.17%。需求方面，本周屠宰企业开工率环比小涨。因前期批发市场猪肉到货量减少，屠宰企业订单增多，周初开工率上涨。但猪肉价格上涨后销售速度减慢，屠宰企业开工率逐渐下降。平均开工率34.96%，环比上涨0.97个百分点。

4月24日，国家统计局发布2023年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。其中，生猪（外三元）价格为14.1元/公斤，与4月上旬相比，每公斤下降0.4元，下降幅度为2.8%。

本周生猪市场情绪企稳，现货市场逐步迎来节日旺季。瑞达期货认为，国家发改委和农业农村部近期的表态，明显提振了盘面的信心。随着市场的反弹，有二次育肥的入场。加上临近五一，市场有一定的备货需求，均提振生猪的价格。不过需要注意，目前生猪的出栏计划仍较多，且出栏体重较大，二次育肥虽然入场但较为分散，限制生猪价格的反弹高度。

卓创资讯预测下周，供应方面，规模养殖场适重猪源总体充裕，月底前散户大体重猪源或继续有所释放，但五一期间或有规模场放假减少出栏，且交通或有拥堵，影响部分区域猪源正常调运，下周供应量或先增后减。需求方面，下周多数时间处于五一假期，旅游旺季出行人数较多，终端消费或有一定增量，节后或恢复正常水平，需求或先增后减。综合来看，预计未来一周生猪行情或呈先跌后涨走势，价格运行区间或在14.20-14.75元/公斤。