热门旅游城市餐饮备货量大增 五一“味蕾游”刺激消费潜力进一步释放

“五一”小长假将进一步释放消费潜力。

4月28日，#潍坊文旅局长在淄博烧烤摊疯狂揽客#的话题登上热搜。据悉，4月27日，潍坊市文旅局长带队青州、寿光、诸城等7个县市区文旅局长到淄博“疯狂揽客”。相关视频显示，潍坊市文旅局长在淄博烧烤摊前，真诚推介潍坊，并亲自为游客送上潍坊风筝等潍坊特产。

事实上，不仅各地文旅局长在内卷“抢人”，为了迎接即将到来的“五一”小长假，多家餐饮上市公司、行业头部企业纷纷积极备战、借势“五一”。美团数据显示，“美食”“度假”等假日消费出游相关的关键词搜索量，比2019年同时段增长313%。随着淄博烧烤出圈，“味蕾游”将成为今年“五一”假期消费新趋势。

景点周边和重点商圈餐饮店或迎消费高潮

“今年人们的出游意愿非常强烈，预计景点周边和重点商圈门店会迎来一波消费高潮。”4月28日，海底捞相关负责人告诉《证券日报》记者，今年五一期间的餐位预订提前一周就开始了，预订高峰也较往年提前。以4月24日为例，海底捞当天收到预订量比上个周一增长近五倍，比去年同期增长超七成。

据悉，为了尽可能满足顾客用餐需求，海底捞部分门店开启晚市多轮预订模式，同时，海底捞还将在5月1日全国门店推出5大品类的9款春夏新品迎接“五一”小长假。

大本营在成都的小龙坎则做了针对游客的招牌菜套餐，希望外地游客可以直接选择，一次性吃到最地道的小龙坎美味。“目前小龙坎顾客订餐需求主要集中在大桌和包间上，包间需要提前2-3天进行订餐，目前大桌和包间非常紧俏，小龙坎整体订座率在60%-80%。”小龙坎相关负责人告诉《证券日报》记者，预计整个节假日翻台率对比平时上涨2-3轮，以全球旗舰店为例，预计节假日翻台率会到8-9轮。

港股上市公司九毛九集团相关负责人也告诉《证券日报》记者，“五一”各品牌都有做好准备迎接顾客的到来，目前太二和怂重庆火锅厂是筹备了品牌活动，怂重庆火锅厂的预订率也是高达90%。此外，“五一”期间，呷哺集团旗下呷哺呷哺、湊湊有料火锅、趁烧欢乐烧肉、茶米茶等多品牌均推出相关优惠主题活动，多举措助力餐饮消费全面复苏。

热门旅游城市餐饮备货量大增

面对可预见性的需求增长，餐饮企业也通过增加备货量、储备人力的方式备战“五一”。

“从节前二周起已开始加派人手准备应对客流，目前各门店人员充足，能够完全满足顾客的就餐需求。”网红餐饮品牌费大厨相关负责人告诉《证券日报》记者，门店原材料储备比平时增加20%以上。同时，“五一”期间北京西单大悦城、长沙五一商圈等门店也适当延长营业时间。

据悉，海底捞“五一”假期各地区备货量较平时有明显的增长，其中北京、上海、杭州、成都、广州、武汉、西安等热门旅游城市门店的备货量增加尤为明显，这些热门旅游城市的不少门店五一假期期间备货量较平时翻倍增加。

呷哺方面也表示，所有门店加大了3倍左右的备货、备人，一些网红购物中心、景点周边的餐厅，例如呷哺呷哺北京王府井餐厅、湊湊上海迪士尼小镇店、趁烧上海日月光店等，计划5至10倍的备人备货。

小龙坎方面也表示，在节假日来临前对冷冻冷藏设备进行维护和保养，供应链24小时待命，增加送货频次，同时，依据营业额的变化灵活调整，整体节假日用工是平时1-1.5倍。用工上采用多种方式灵活用工，确保整个节假日用工充足。

“‘五一’临近，烧烤、小龙虾预制菜作为最应景的热门餐饮品类，正处在线上销售的爆发期，目前，叮咚买菜冷吃小龙虾在华东市场备货近3万份。”叮咚买菜相关负责人告诉《证券日报》记者，在全国普及度更高的是即热型小龙虾预制菜，以北京为例，消费者更喜欢吃即热型的小龙虾，麻辣、十三香、蒜蓉等口味备受欢迎，销量预计能达到平时的5倍，“未来一周，平台上预制菜相关品类整体销量较平时预计会出现45%的增长；水果生鲜和休闲百货等商品增长预计会在35%、20%左右。”

有券商分析师对《证券日报》记者表示，作为春节后首个小长假，“五一”期间旅游商圈、特色美食相关销售额会有较大增长，在拉动内需的前提下，快速释放的消费需求成为市场的催化剂，相关行业强势复苏，企业业绩有望进一步恢复。（记者 王君）