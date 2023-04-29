持续释放市民消费潜力 “五一”期间多地再发消费券

“五一”假期来临之际，各地纷纷推出新一轮消费券项目，持续释放市民消费潜力，提振区域经济。据北京市商务局消息，4月28日起，新一批京彩绿色消费券准时发放。

“相较于其他城市，北京发放的消费券具有一定的独特性。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇告诉《证券日报》记者，北京苏宁易购的消费券包含电器、百货等品类。北京还推出了京彩绿色消费券和各区消费券，如大兴区春季餐饮消费券、石景山区建行生活app领取的消费券等，消费券类型和领取方式不相同。

多地发放消费券

据北京市商务局消息，4月28日至5月14日，每天上午10点起，在京消费者可以通过京东、联想、小米、苏宁等19家企业线上平台领取京彩绿色消费券，购买电脑、电冰箱、智能手表、学习机等55大类超两万款绿色智能商品。

此外，云南昆明、河北邯郸、陕西西安、深圳等多地发放“五一”消费券。上海市则通过举办“五五购物节”的方式线上引流带动实体消费，促进消费回补和潜力释放。

具体来看，“五五购物节”期间上海市政府组织重点商圈、特色商街、商业企业、品牌企业开展营销活动，多企业积极推出专用消费券。据零售企业美团的相关规划，购物节期间美团将联手平台众多商户，推出18亿元消费补贴，近百亿规模的流量支持，开展线上线下双主场的促消费活动。

“消费券等促消费举措激活各地消费者到店消费，消费频次与金额均显著提高。”美团相关负责人告诉《证券日报》记者，各地政府与美团等平台企业合作发放消费券，精准匹配供给，有效激发消费市场的活力。美团数据显示，在众多消费场景中，消费券对到店餐饮的撬动效应最为明显，消费券发放期间参与活动商户的日均交易额比活动前一周平均提升了55.0%。

除了可以在线上平台领取消费券外，五一期间，线下商超也通过多种方式提振消费。4月28日，银泰百货相关负责人告诉《证券日报》记者，五一期间，银泰百货推出美妆、服饰等满减券，顾客还可以通过“银泰喵街app”领取兑换车票当钱花的资格券。

“小”券撬动大消费

“消费券的使用可以激发人们的购物欲望，也可以带动相关产业的发展，对于推动经济增长、促进社会发展具有积极意义。”洪勇对《证券日报》记者表示。

事实上，消费券能在很大程度上拉动消费提升。4月24日山东省商务厅发文称，今年以来，山东在供给与需求双向发力，“政策+活动”双轮驱动，有效激活了消费。数据显示，一季度山东社会消费品零售总额8282亿元，同比增长5.6%。截至目前，山东共发放各类消费券5.28亿元，合计拉动消费102亿元左右，有力带动山东消费全面向好。

“消费券的使用可以被视为一种激励消费、促进经济发展的手段。”在洪勇看来，消费券在促进消费方面具有明显的优势，可以直接促进市场活跃，拉动经济增长。同时，这种方式也可以提升消费者的消费意愿，增加企业销售额，为企业发展提供支持。

洪勇告诉《证券日报》记者，持续发放消费券的行为在促进消费、带动经济发展、支持企业发展等方面具有积极作用，值得倡导和推广，“当然，在实际执行过程中，需要避免浪费、防范腐败等问题的出现，确保消费券的有效使用，从而最大化地发挥其作用。”

不过，有券商分析师对《证券日报》记者坦言，单靠消费券无法很好地推升消费杠杆，更要看政策把消费者乐观情绪拉升起来后，相关产业链、就业情况能否有提升，相关数据是否有所好转。（记者 王君）