我国搭建的传统医学临床试验注册平台获认世卫一级注册机构

新华社北京4月28日电（记者田晓航）记者28日从中国中医科学院举办的国际传统医学临床试验注册平台建设推进会中了解到，由中国中医科学院等机构搭建运行的“国际传统医学临床试验注册平台”近日被认证为世界卫生组织国际临床试验注册平台一级注册机构。这是全球首个以传统医学为主题的临床试验注册平台，将有利于在中医药临床试验设计源头增强信息透明度，推进中医药现代化、推动中医药走向世界。

《世卫组织传统医学战略（2014－2023年）》明确“通过促进传统和补充医学的循证使用，倡导其合理使用”。传统医学是全球医药卫生体系的重要组成部分，构建传统医学的循证体系有助于讲清楚、说明白其作用机理，充分发挥其特色优势。

据介绍，这一平台将面向全球接受传统医学临床试验的注册。建设这一平台旨在联合传统医学领域专家学者及学术组织，建立传统医学临床研究注册规范。

国家中医药管理局局长于文明表示，近年来，一大批高质量中医药临床研究科学证据的产生，促使了一批优秀的中药成功在国内外注册上市，这也在一定程度上促进了中医药科研成果在全球的转化应用，对全球传统医药的发展起到了引领示范作用。

“国际传统医学临床试验注册平台成为世卫组织国际临床试验注册平台一级注册机构，是推进中医药‘走出去’的重要标志，将为提升全球传统医学临床证据质量、引领全球传统医学临床研究规范性发展作出贡献。”国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长黄璐琦说。

“国际传统医学临床试验注册平台的建设团队开展了大量工作，历时三年，最终通过了审评。”世卫组织国际临床试验注册平台项目官员瑞山表示，国际传统医学临床试验注册平台将持续为中国乃至更多地区传统医学临床研究透明度的提升作出贡献。

借力国际传统医学临床试验注册平台，让高质量证据助力中医药高质量发展，中国科协科学技术创新部、中国中医科学院等单位在会上发起联合倡议，将营造良好的传统医学临床试验注册学术氛围，合作加强临床研究报告的回溯工作，提升传统医学临床证据质量。