关注出行安全  提倡文明出游

本报北京4月26日电 （记者王珂）“五一”假期临近，不少消费者正在筹备出游。各大旅游平台发布的数据显示，今年“五一”假期，国内长线游需求增长显著。文化和旅游部25日发布劳动节假期出游提示，提醒游客关注旅游安全，并提倡文明出游——

关注出行安全。提前了解道路交通情况、旅游景区开放情况和门票预约措施，合理规划旅游线路和时间，错峰出行，尽量避开假期客流高峰引发的拥挤，避开交通拥堵路段、时段。驾乘机动车出游时，途中全程系好安全带。不前往没有正式开发开放、缺乏安全保障的区域旅游。

注重消防安全。户外出行时，严格遵守防火相关规定，不在易燃物聚集地或有防火提示的地方吸烟、烧烤或者使用明火。游览景区、公共文化场馆、文物保护单位等场所时，严格遵守消防安全管理规定。入住宾馆饭店时，及时了解消防疏散通道。

增强汛期安全防范意识。密切关注目的地及沿途天气情况，特别是气象灾害预警信息和风险提醒，根据天气状况及时调整行程。在山区、河谷等区域要防范山体滑坡、落石、泥石流、山洪暴发等自然灾害带来的安全风险。关注当地有关安全提示，及时应急避险。

谨慎参与高风险旅游项目。根据个人年龄、健康等状况，在专业人员指导指引下，自觉遵守安全规定，谨慎参与高空、高速、水上、潜水等高风险项目，不做可能危及自身及他人安全的举动。

健康文明出行。做好自身健康第一责任人，注意个人卫生，按照《预防新型冠状病毒感染公众佩戴口罩指引（2023年4月版）》科学佩戴口罩。遵守目的地法律法规，事先了解并尊重当地文化传统、宗教信仰和风俗习惯，维护良好的旅游秩序。爱护文物古迹，保护生态环境，遵守文明旅游行为规范，弘扬文明旅游新风尚。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 14 版）