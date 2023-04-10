预制佳肴“技”高一筹

科技改变未来，伴随经济社会生活高质量发展跑出加速度，与美食烹制相关的新技术、新工艺日益成熟，预制菜应运而生。

春食苗夏食叶，秋食花实冬食根。如何更好更快地将美食佳肴端上餐桌？预制菜作为省时省力的餐桌解决方案，依托冷链技术和研发能力提升，在神州大地奉上一场跨领域、多行业的科技美食品鉴盛宴。

湖北：小龙虾携荆楚味“走出去”

生产预制菜的中央厨房，一头连着田间地头，一头连着市场餐桌。

4月8日，湖北小龙虾产业控股集团旗下子公司湖北莱克食品科技有限公司的加工车间一派繁忙，生产线上一只只小龙虾被筛选、称重、摆盘。随着灌装、包装、包冰等全自动机器的加持，生产效率大大提高，也让预制菜产业实现标准化。

“以前要人工加料、封装，现在全部实现智能化、自动化。”湖北小龙虾产业控股集团相关负责人介绍，机器的标准程度比人工要高，更有利于保证预制菜的口味统一，“每只虾都是荆楚风味。”

目前，该公司主导产品包含即食调味虾球、美式卡津辣粉虾、欧式茴香汤料虾、中式口味小龙虾等10余个系列30多个品种，产品销往全国各大主要城市，同时出口欧美、日韩、中东等20多个国家和地区，小龙虾加工量和出口创汇连续10多年保持全国同行业第一。

此外，该公司与诸多科研院校对接进行产学研合作，开展小龙虾工厂化繁育研究，取得明显成效；还成立了全国首个小龙虾院士专家工作站及全国唯一的小龙虾产业技术研究院，力争“十四五”期间培育出生长速度快、抗病能力强、出肉率更高的小龙虾新品系。

山东：龙头带动全产业“乘东风”

做好预制菜，首先要解决产品研发的核心技术问题，这已成为行业共识。

2022年，诸城健康食品及预制菜产业集群入选2022年度山东省特色产业集群名单，成为山东唯一的预制菜食品产业集群。

“预制菜赛道上，研发速度要快，更要偏向年轻化。”位于诸城的山东得利斯食品股份有限公司研发经理王博介绍，近期，该公司研发了一款独特椰子风味的牛杂汤，市场反应很好。

围绕预制菜加工，诸城整合优势资源，引导龙头企业全产业链发展。该市与110家科研机构、协会平台及企业建立联系，在产品研发、质量控制、智能化加工和冷链配送等环节开展合作，实现校政企协作发展。

淄博高新区打造的“齐鲁预制菜科创产业园”，旨在加速集聚关联企业，设计“中央厨房”“冷链食材配送”“无人智能化宅配”“一酱成菜”等新模式，打造新餐饮模式样板区，催化预制菜行业加速出圈。

滨州中裕食品副总经理尚雪莲向科技日报记者介绍，作为农业产业化国家重点龙头企业，该公司拥有各类冷链物流专用车辆126台，冷链仓储能力5万吨，与天猫、苏宁等电商平台合作打造线上新渠道，已有两个预制菜品牌在全国打响。

业内专家认为，未来，要在预制菜产业赛道上胜出，品质、口味、产品研发、冷链运输等环节缺一不可。

河南：规范化引导抢占制高点

4月8日，科技日报记者走进位于漯河经开区的河南羊羊羊食品有限公司，产品展示柜上煲仔饭、夜宵锅、灶台面等几十个品种的预制菜品让人眼花缭乱。

“光灶台面就有番茄炒鸡蛋、农家干锅鸡、红烧牛肉等10多个品种。”公司相关负责人郭建恩说。

在食品级铝盒内依序放入食材，再将发热包放入吸塑锅，加入适当凉水……一小会儿，夜宵锅便香味扑鼻。只见热气腾腾的锅中，粉条、牛肉、豆筋、香葱、胡萝卜、菠菜等食材一应俱全。

郭建恩介绍，在生产过程中运用冻干、高温或液氮冷冻等先进保鲜技术，有效提升了产品在保质期内的安全性及品质与口感。

据介绍，河南羊羊羊食品有限公司所属的自嗨锅品牌，致力打造中华餐饮标准化第一品牌，已实现从“自嗨锅”到“自嗨锅出品”的跨越式进阶，进入中国预制菜行业30强，并在全国农业较发达的省份建成15个生产基地。

此前，该品牌联合中国质量万里行促进会发布《自热方便食品》团体标准等。近年来，该公司在漯河经开区新建150亩厂房，进一步完善在预制菜“闭环产业链”的战略布局。

2022年，漯河市发布《预制菜——土豆牛肉》《预制菜——红烧肉》团体标准，成为河南首个发布预制菜产品团体标准的城市，以标准化、规范化促进预制菜产业发展。