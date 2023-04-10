浙江杭州：发展普惠托育 惠及万千家庭

作为首批全国婴幼儿照护服务示范城市，浙江省杭州市将推动婴幼儿照护服务与促进共同富裕深度融合，在建立规范照护服务政策体系、扩大普惠型婴幼儿照护服务供给、提升照护服务能力等方面不断探索，努力打造“浙有善育”的杭州实践。

从无到有 政策体系不断完善更新

杭州市将发展普惠性托育服务作为完善生育配套政策的有效手段，出台更新系列政策举措，有效推动婴幼儿照护服务可持续发展。

创新配建办法，保障婴幼儿照护服务设施可落地。杭州市多部门联合印发《杭州市婴幼儿照护服务设施配建办法》，将婴幼儿照护服务设施纳入城市规划基本配套，托育机构与幼儿园、社区卫生服务站、社区配套用房等共同构成完善的社区公共服务设施体系。

出台补助办法，保障婴幼儿照护服务机构可运营。杭州市在给予托育机构一定的建设、运营补助的同时，出台《杭州市普惠性婴幼儿照护服务机构认定管理暂行办法》，明确将普惠托育机构认定与当地上年人均可支配收入挂钩、普惠机构补助标准与收托服务对象月龄挂钩、具体补助金额与机构服务质量和家长满意度挂钩。

从有到优 服务总量供给逐步增长

功能齐全的活动室、宽敞整洁的生活区、温馨舒适的互动区……在杭州市拱墅区拱宸桥街道登云路社区，全新的婴幼儿托育机构和成长驿站广受周边居民欢迎。目前，杭州市已将社区普惠托育点融入现代社区、未来社区（乡村）建设和老旧小区改造整体方案中，同步引入专业机构进行运营，有效降低经营成本。

针对双职工家庭育儿问题，杭州市滨江区由行业主管部门和属地镇（街）牵头，组织有条件的企事业单位独办或联合举办托育机构；海康威视集团、杭州北部软件园、之江实验室、杭州市8家卫生系统医疗单位等开办了面向内部职工的普惠托育园，为职工提供婴幼儿照护服务。

为引导社会力量参与、惠及市场主体，杭州市推动市级示范性婴儿照护服务机构评定。依据办托规模，获评机构可获得5万元—15万元综合奖补。

从优到精 托育服务质量再上新高

为提升基层服务能力，杭州市在推动婴幼儿照护服务和儿童健康高质量发展方面，全面推广“医育结合”模式。

加强专业人才培养。杭州市依托妇幼保健机构建设托育综合服务中心和实训基地，并全面开展养育照护技能系列培训，进一步提升托育机构从业人员的养育照护技能。截至目前，全市已累计开展园长培训6期713人、保育员培训9期2394人、保健员上岗培训3期957人、婴幼儿照护师培训6期380人，托育从业人员持证上岗率达81.58%。

提升婴育数字化水平。杭州市婴育数字化平台界面上，3岁以下婴幼儿数量、托位数、托育机构数等实时数据一览无余。杭州市通过打造婴育数字化社会治理平台，用数字赋能的方式提升托育智能化水平，落实托育综合监管。市民可登录浙里办APP搜索“托育一件事”，查询附近的托育机构、成长驿站，在“一键入托”模块中，市民可根据定位、类型（市级示范机构或普惠型机构）、机构面积、收费标准等进行一键匹配，筛选出符合自身情况的托育机构，了解机构详情后可进行一键预约入托和体检，部分机构已实现VR云看托，在线即可云探园。

数据来源：杭州市妇女儿童健康服务中心

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 12 版）