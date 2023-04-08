羽绒服清洗剂：只能清洁表面，无法深入纤维

羽绒服清洗剂、小白鞋清洗剂和去渍笔，从成分上看其实大同小异。它们的原理是以表面活性剂作为去污有效成分，再加上辅助溶剂、增稠剂、起泡剂等成分。

随着天气逐渐转暖，不少人脱下了厚重的羽绒服，换上了轻便的春衣。把羽绒服放入衣柜前，少不了重要的一步——清洗。

每年到这个时候，羽绒服清洗剂的销量都有所增长。“羽绒服清洗剂让我省下了一大笔干洗费，它配方温和，可以深层去污，不伤羽绒。洗完后衣服蓬松柔软，还有淡淡的香味。”一位网友在某社交平台上推荐道。

受到追捧的清洁产品不只是羽绒服清洗剂，还有小白鞋清洗剂、去渍笔……这些“网红”去污产品的去污原理是什么？它们真有那么神奇吗？记者就此采访了清华大学化学系博士、科普作家孙亚飞。

有效成分是表面活性剂

在某电商平台，记者以“羽绒服清洗剂”为关键词进行搜索，发现了大量类似产品。大多数商家宣称，这种产品适用于羽绒服、毛料、光面衣料等衣物，能够应对油污、汗渍、茶渍、口红渍、咖啡渍等各种污渍，并且去污快、去污效果明显。在使用时，只需摇晃罐体、按压泵头，将清洗剂涂抹至污渍表面，用清洁刷向同一方向轻轻刷洗，刷洗干净后用拧干水的湿毛巾擦去多余泡沫，即可完成清洁。

记者以同样的方式查看了某品牌小白鞋清洗剂。商家宣传界面显示，若想清洁小白鞋，只需先用刷子刷净鞋面浮尘，轻摇产品，对准鞋子按压喷头喷出泡沫，等待半分钟后用湿巾擦拭干净鞋面即可。

使用去渍笔的方式则更为简单，先用纸巾擦除衣物表面多余的污渍，再在污渍下方垫上一层纸巾，而后用去渍笔沿污渍外围向内用力涂抹，直至污渍淡化，最后用拧干的湿毛巾擦拭表面残留液体就行了。

记者通过比较这3种产品的成分表，发现其中都含有“表面活性剂”这一成分。同时，一些羽绒服清洗剂商家明确表示，由于产品内含有可燃性溶剂，因此需将其远离高温和明火。

“羽绒服清洗剂、小白鞋清洗剂和去渍笔，从成分上看其实大同小异。”孙亚飞表示，“它们的原理是以表面活性剂作为去污有效成分，再加上辅助溶剂、增稠剂、起泡剂等成分。”

表面活性剂是怎么完成去污“使命”的？

日常生活中，油和水的极性不同，无法相互溶解，因此无法用水洗的方式去除油污。而表面活性剂这类物质可以将两种不同极性的物质“连接”在一起，它的“一只手”——亲水基团可以“抓住”水，“另一只手”——亲油基团可以“抓住”油污，有了它油污就可以被水冲走了。

“表面活性剂不光是这些‘网红’去污产品的有效成分，同时也是一般洗衣粉或洗衣液中的有效成分。”孙亚飞补充道。

虽然这些清洗剂的有效成分和去污原理是相同的，但是根据清洁目标的不同特征，不同种类的产品在相关参数方面略有差别。

“例如，当清洁目标为白鞋时，考虑到鞋面比较粗糙、需要通过摩擦才能清除表面的污渍，因此生产厂家会在配方中加入有利于摩擦的小颗粒，同时也会增加泡沫的生成量，以便将污渍从微孔中带出来。”孙亚飞说，“羽绒服清洗剂的情况则相反。羽绒服表面相对光滑且面积较大，因此在设计时，生产厂家会降低清洗剂的黏度和泡沫丰富程度，并增加有机溶剂，这样有助于清洗剂的快速挥发，以达到类似干洗的效果。”

虽然使用方便但也有短板

孙亚飞表示，“网红”清洗剂生产厂家通过选择合适的表面活性剂，例如新型非离子表面活性剂，大幅度降低了清洗时的用水量，甚至可以用易挥发的有机溶剂替代水，从而实现了便携的目的。

不过，孙亚飞提醒，这些清洗剂也有不足。

首先，这些清洗剂很难进入衣物纤维内部，通常只是清洁了表面。“大多数情况下，只清洁表面就已经足够。但有些时候，衣服或鞋吸收了汗液，其纤维内部可能因此滋生了一些细菌。只清洗表面，并不能达到彻底清洁的效果。”孙亚飞表示。

其次，某些清洗剂中的有机溶剂可能会损伤面料。孙亚飞提示，使用者最好不要一下子大面积使用清洗剂产品，而是需先仔细阅读产品说明书，然后在诸如羽绒服的袖口等不易被人察觉到的地方小范围地试一试，确定清洗剂对面料没有伤害后再继续使用。

再次，使用清洗剂时要远离明火，避免可燃性溶剂引发火灾。

最后，使用完这些清洗剂后，会有一些成分残留在衣服表面，包括不易挥发的表面活性剂等。“如果是对这些物质过敏的人，再次穿这些衣服或鞋的时候，可能会出现皮肤瘙痒等症状。因此，对于这类人群，此类便携式的清洗剂并不适用。”孙亚飞提醒道。（实习记者 裴宸纬）