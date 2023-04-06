让直播间老年消费更安心

打着帮人解决纠纷、调解家庭矛盾的名号，通过各种戏码塑造做“好人好事”的正面形象，博取老人信任，最终把压片糖果、固体饮料等普通产品夸大为“神药”兜售给老年人……今年央视315晚会曝光一些直播间套路老年人的乱象，引发热议。其实，在一些维权平台，对这些专门以伪劣商品诱导老年人消费、侵害老年人合法权益行为的投诉并不鲜见。

在人们熟知的保健品骗局里，那些游走在社区、公园的不法分子通过套近乎、拉家常、送礼品、“时刻关心”老人身体和老年人拉近关系后，讨好老人以博得信任，让老年人跳入精心设计的消费陷阱中，高价买下一堆宣称“能治各种病”“让人健康长寿”的保健品。而今，随着网络社交平台的发展，骗子们更新了行骗方式，穿上数字化的“马甲”继续将黑手伸向老年人。

数据显示，截至2022年年末，我国60岁及以上人口达2.8004亿人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口2.0978亿人，占全国人口的14.9%。随着人们收入水平的提升和对美好生活向往的日益增长，银发族成为消费重要的增长点。与此同时，社交平台刮起的直播风也吹向老年人，闲暇时间较多的老人很容易陷入直播间和短视频中，轻信一些主播的各种话术和套路，成为消费欺诈的受害者。

随着数字化场景逐步覆盖消费、出行、理财等多个消费场景和支付渠道，一些新型、复合型诈骗手法层出不穷，诈骗分子利用部分老年人对数字化场景缺乏深入了解的情况，打着各种旗号制造消费陷阱，给老年人造成较大的经济损失，严重损害了消费者的合法权益。

老年人频频在直播间被“套路”、被“收割”，与其有养生需求、防范意识较弱、信息辨别能力不够强有关。有关部门要及时发布风险提示，提醒广大老年消费者擦亮眼睛，提高防范意识，增强过滤信息的能力，准确识别风险，远离非法诈骗活动的侵害。同时，也要从源头上遏制不法行为，加强涉老产品质量监管，督促直播平台整治违规直播。

我们也看到，有的主播被曝光、被封号后，换个账号继续卷土重来。互联网不是法外之地，各大直播平台要充分运用技术手段，发挥好自治作用，履行监管责任，对可能存在损害消费者权益的行为进行预警，对各种欺诈行为进行严厉打击，营造良好的网络生态。有关主管部门应推出相应的规范和处罚措施，明确平台、带货主播、生产商等的责任，加大这一领域的执法力度和典型案件曝光力度，与时俱进进行反诈宣传，守护好老年人的“钱袋子”，更好维护老年人合法权益。

莫道桑榆晚，为霞尚满天。有人说，电商直播已不再只是年轻人的江湖。这本身当然不是坏事，越来越多银发族跨过数字鸿沟，熟练地使用智能手机、便捷地网购产品，他们的生活更加多姿多彩，自然是好事一桩。只是这个市场应少些套路，应持续净化，别让老年人成为贪婪的不法分子“围猎”的对象，让老年人舒心安心地消费，才能“最美不过夕阳红，温馨又从容”。