加强黄河流域中药材产业发展（提案提要）

提案人：农工党中央

案由：黄河流域是中医药文化的发源地，将中医药产业链作为黄河流域生态保护和高质量发展规划的支柱产业，将有力推进黄河流域生态保护和高质量发展迈上新台阶。沿黄河流域九省份中药材储量丰富且各有特色，但尚未形成跨区域协调发展的大格局，中医药资源及产业优势还没有体现出来。

建议：加强黄河流域道地中药材生态种植及保护性开发。开展黄河流域优质药用植物种质资源的收集和保护，编撰黄河流域优质道地药材目录，打造黄河流域优质道地药材种质资源库。筛选耐盐碱药用植物品种，建立黄河滩区耐盐碱中药材生态种植技术体系，打造一批黄河滩区耐盐碱特色药材基地。

打造黄河流域药膳品牌，将中医药深度融入黄河新发展格局。药膳与中医药的缘分源远流长，制定黄河流域省药膳标准和目录，举办黄河流域“药膳大赛”，开展“黄河药膳进万家”活动，推动药膳养生进家庭、进社区、进医疗康养机构。发展以中医药产品体验和药膳养生为主题的康养旅游，打造康养文旅新地标。

促进黄河流域中药材生产、中药材加工业、中医药市场服务业融合。通过融合发展，形成新技术、新业态、新商业模式，带动资源、要素、技术、市场需求在沿黄各市的整合集成和优化重组，打造一、二、三产业之间的融合渗透和交叉重组的中医药创新发展新模式。

（文 漪整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 18 版）