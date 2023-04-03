“在卫生院做康复，不仅离家近、方便家人照顾，还减轻了不少经济负担。你看，这里的条件可好了，医生都是县里来的！”日前，在河南省周口市鹿邑县玄武镇卫生院做治疗的东头村农民张国旗说。

今年66岁的张国旗去年底因患脑出血留下后遗症，左侧上下肢肌无力，无法正常行走，今年1月初回到当地卫生院进行康复治疗。经过一段时间的针灸、电疗、康复功能训练，现在已经可以独立行走。

玄武镇卫生院目前服务人口近8万人，中医馆建筑面积达1000多平方米，有主治中医师2名，开设有熏蒸、深部热疗、冲击波、中医治疗等10多个科室，每天康复门诊门诊量60人左右。

鹿邑县卫健委中医股负责人夏溢晗介绍：“目前鹿邑县22家乡镇卫生院已实现中医馆全覆盖，其中6家中医馆被评为河南省‘示范中医馆’，487家村卫生室能提供4类以上中医药技术方法，698个家庭医生团队能够提供中医药服务。”

自2020年河南省启动基层医疗卫生机构“示范中医馆”建设工作以来，周口市179个乡镇卫生院已全部建成中医馆，57家被确定为省级“示范中医馆”，实现了“乡乡有中医馆”。

周口市以市、县级中医医院为主导，以综合医院中医科为补充，以乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室为基础，实现了市、县、乡、村的中医药服务体系全覆盖，把中医药服务送到群众家门口，给群众带来实实在在的实惠。

“腰疼几天了，想去县里看看，可是家里经济困难，就算报销后也要花费一两千元，舍不得花钱，就在诊所买点止痛、消炎之类的药吃，可是没啥用。”郸城县胡集乡李庄村农民任九长说，“最后，我在乡卫生院中医馆经过小针刀、针灸还有中药热敷治疗，一个疗程症状就消失了，报销后才花费300多元。”

“我们虽然是乡镇卫生院的中医馆，但康复治疗设备齐全，完全满足看病需求，每天门诊量近200人。”郸城县胡集乡卫生院院长张永红介绍。

据了解，郸城县乡镇卫生院目前也已实现中医馆全覆盖，设有中医门诊和康复理疗、正骨推拿、中药房、煎药室等中医特色科室，配备了针灸推拿治疗床、艾灸仪、中药熏蒸仪等10余种专业设备。每个村级卫生所都设有中医治疗室，配备至少一名能西会中的医师，让老百姓在家门口就能够享受艾灸、拔罐、推拿、刮痧、穴位贴敷等服务。通过下派院长、中医师，既锻炼了医生的水平，又提升了基层中医药服务能力。

周口市卫生健康委员会主任胡国胜说，截至目前，全市3个县（市）被评为全国基层中医药工作先进单位，100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心，76.6%的村卫生室能够提供中医药服务，群众对中医药服务的获得感和认可度不断提高，中医药在保障群众健康方面的作用不断增强。