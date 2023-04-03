“一键呼叫”让群众搭上就医“直通车”

“呼叫集团院区，我是永丰片区闫庄村卫生室，我这里有一位病人，突发急性胸痛10分钟，请速派救护车接其到集团救治！”

“集团院区收到，请给病人查心电图、心梗指标，救护车马上就到！”

近日，河南周口项城市永丰镇闫庄卫生室内，村医李红成通过“一键呼叫”系统，呼叫项城市第二医疗健康服务集团总院项城市中医院。第二医疗健康服务集团远程心电中心主任谢芳明一边回复李红成诊治病人的注意事项，一边呼叫“120”开通绿色通道，前往闫庄村卫生室。

15分钟后，救护车到达现场，转运病人进行急救，病人通过“绿色转诊通道”，迅速送入导管室，接受“PCI”手术。这一危重病人从23公里外的偏远村庄，“跳”过急诊科和冠心病监护病房，快速到达心脏导管室，从“一键呼叫”到入院治疗，仅仅用了30分钟。

这是河南项城首创的医疗服务“一键呼叫”系统，它创新基层诊疗模式，把“基层呼叫，总院报到”落到实处，通过连通医疗集团内所有医疗资源，实施网格型同质化管理，实现县域内最远47分钟急救圈，全力守护群众生命健康安全。

2021年以来，项城市在推进紧密型县域医共体改革中，突出中医特色，注重实绩实效，紧紧围绕让群众“看好病、看起病、少生病、有尊严”这一惠民工程，坚持医疗、医保、医药、医养、医改“五医联动”，努力构建“互联、互通、共建、共享”平台，初步实现了“人民群众得实惠、基层服务能力得提升、医保基金得可控、医务人员保障得提升、医药生物产业得发展”工作目标，市内就诊率提高到93.7%，镇卫生院就诊率提高到67.8%。

“现在就诊病人多了，医生收入提上去了，工作热情也高了。”项城市第二医疗健康服务集团党委书记、总院长鲁来东说，“以前，项城市21个乡镇卫生院主要靠公共卫生服务资金吃饭，普遍存在基础设施破旧、医疗器械落后、技术力量薄弱的问题，乡镇卫生院门可罗雀，县级医院却人满为患。融入第二医疗健康服务集团后，总医院为他们购置了新设备，开设了新门诊，定期派各科专家到卫生院长期坐诊、以师带徒。乡镇卫生院医生到医共体总医院进行轮训、跟班学习，市乡医生联合到农村开展义诊、巡诊活动，基层就诊率迅速提升到75%。”

为了安全快捷地转运病人，该市两家医共体筹资3500多万元，为“15分钟急救圈”之外的15个镇卫生院分别购置了急救车。两个集团与所有基层卫生室实现信息对接，“一键呼叫”。目前，已有37例心梗患者通过该系统1小时内被成功救治。

截至目前，项城市两个医疗服务集团已接收各院区上传心电图20000余份、远程影像30000余份，危急症和高危心电图近2000份，走绿色通道开展急性心肌梗死手术126例。同时，利用“一键呼叫”系统与“120”、胸痛中心、导管室无缝衔接，明显缩短了救治时间，及时为109名急性心梗患者进行了心脏支架植入，有力守护了市域内急重症患者的生命安全。

此外，结合村头卫生室“一键呼叫”系统，项城市还积极探索建立“市、镇、村”三级养老服务体系建设，把农村养老与紧密型医共体建设相结合，探索村级医养结合服务新模式。

截至2022年年底，该市在15个镇已建成47处日间照料场所，覆盖150余个行政村，惠及5万多名老人，解决了农村空巢、留守等老人的基本养老问题，向“照料一人，解放全家”的目标迈进。