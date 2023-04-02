2023年全国残疾人文化周活动于4月启动

从中国残联获悉，中国残联、文化和旅游部、国家新闻出版署近日印发通知，要求4月至11月间在全国范围内组织开展以“奋进新征程，逐梦新时代”为主题的残疾人文化周活动。

活动由各级残联、文化和旅游部门、新闻出版行政部门共同组织实施，在基层乡镇、村（社区）、残疾人服务机构、特教学校、福利企业及各类公共文化场所，因地制宜组织残疾人开展。

通知强调，要以社会主义核心价值观为引领，组织广大残疾人文艺工作者和热心公益、德艺双馨的艺术家开展文艺创作、文艺展示、书画展览等线上线下活动，发挥以文化人、润物无声的重要作用。广泛宣传残疾人自强不息和扶残助残人物事迹，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。鼓励、支持开展形式多样的扶残助残、志愿助残、文化助残等活动，进一步推动全社会形成扶残助残的浓厚氛围。

通知要求，广泛组织开展读书交流活动，大力推进阅读活动进残疾人服务机构、进特教学校、进残疾人家庭，引导广大残疾人多读书、读好书。积极挖掘区域资源，打造和拓展残疾人阅读活动品牌，调动广大残疾人参与全民阅读的热情。积极开展阅读助残活动，以农家书屋、社区书屋、文化进社区项目为载体，组织开展面向社区、面向农村残疾人捐助图书活动，各级公共图书馆组织志愿者向重度残疾人提供送书上门等多种形式的服务。结合马拉喀什条约落地实施，推进残疾人阅读权益保障，积极开发推广盲文出版物、有声读物等阅读资源，发挥中国盲文图书馆、各地公共图书馆盲人阅览室及其他残疾人公共文化服务机构的作用，创新方法推动数字阅读，使残疾人可以就近就便享受阅读服务。

通知还要求，积极组织实施文化进社区等文化助残项目，组织残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者观看残疾人题材等励志电影，协调博物馆、公共图书馆、文化馆组织开展面向残疾人的文化活动。充分利用新时代文明实践中心、基层综合性文化服务中心、农家书屋等场所组织举办适合残疾人广泛参与的文化活动。（记者高蕾）