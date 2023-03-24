2023年泸州老窖·国窖1573封藏大典举行

礼敬中华文脉，共品国之浓香。癸卯年闰二月初二，酒城泸州凤凰山麓，礼乐盈门庄严肃穆，伴随着击鼓醒龙礼乐表演，以“你能品味的历史 国窖450年”为主题的2023年泸州老窖·国窖1573封藏大典拉开序幕。今年的封藏大典恰逢1573国宝窖池群迎来持续不间断酿造450周年，也是其在通过第六批四川省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单公示后举办的首次大典。

“二月二，龙抬头；祭先祖，酿春酒”。一直以来，泸州老窖就有祭祀先祖、感恩天地的传统习俗。2008年，泸州老窖以封藏大典的形式将这一传统文化礼典固化下来，并创新文化表达。这是对几千年来中国酒道文明和酒礼文化的守正创新，在中国白酒发展历程上具有里程碑式意义。

上午九时许，2023年泸州老窖·国窖1573封藏大典启幕，在庄严的古乐声中，祭祀仪式依照传统礼制举行，主祭、副祭带领所有泸州老窖酒传统酿制技艺传承人，以传统礼仪感恩天地、祭拜先祖，表达泸州老窖不忘根本、传承技艺的虔诚之心。祭祀仪式庄重肃穆，令现场观礼者心生敬畏，更引领众人的思绪穿越千年，触碰古老的中华文脉。

中国白酒是中国文化的重要载体，而中国文化是中国白酒的根与魂。泸州老窖·国窖1573封藏大典上，开典、祭祀、封藏等环节均按传统礼制进行，大典演绎了中国传统祭祀文化、礼仪文化、酿酒文化等，让人们在庄严的仪式感中深切感知中国白酒丰富的文化底蕴。

“我们在此举行庄严、隆重的封藏大典仪式，就是要表达我们坚持弘扬传统，赓续浓香文化的初心；坚守匠心匠艺，实现创新突破的恒心；坚定举世共享，真正让世界品味中国的决心。”泸州老窖集团及股份公司党委书记、董事长刘淼在开典仪式上致辞表示，封藏大典连续举办16届，已不仅是泸州老窖文化传承的盛举，更引领了中国酒业十余年来的文化潮流。

早在公元1324年，泸州人郭怀玉发明“甘醇曲”，实现了中国白酒从“大酒”到“大曲酒”质的飞跃，开创泸州老窖酒传统酿制技艺先河，传承至今近700年、24代人，被列为首批“国家级非物质文化遗产”。而由国窖始祖舒承宗于公元1573年始建的国宝窖池群，至今已连续使用450年，于1996年被国家颁布为行业首批“全国重点文物保护单位”， 是名副其实的“活文物”。截至目前，全行业还在持续酿酒的90%以上国家重点保护文物窖池在泸州老窖。泸州老窖历史一脉相承，浓香文化血统始终纯正。两项物质与非物质文化遗产交相辉映，成为了行业“活态双国宝”。

中国文物学会发来贺信，对泸州老窖在文化传承保护方面取得的成效表示祝贺，并表示将同泸州老窖携手并进，将文化遗产保起来、活起来、传下去，让古老的窖池在新时代焕发出绚丽光彩。不少参会嘉宾认为，中国白酒作为优秀的传统文化代表，在岁月里生生不息；泸州老窖独特的“活态双国宝”，在发展中历久弥新。

中国浓香，举世共享。在今年的封藏大典上，从国宝窖池群中酿制而出、代表着一年中至臻之酿的2023癸卯兔年的春酿原酒出酒仪式举行，国家级品鉴师与鉴酒嘉宾共同带领全场来宾品饮国窖1573春酿原酒，现场浓香挥洒，美酒飘香。

俗话说“酒是陈的香”。经过陈化的白酒自然老熟，酒体窖香幽雅，口感绵甜爽净、柔和协调。在传统习俗中，泸州老窖都会将新一年的春酿入洞封藏。大典现场，2023 泸州老窖·国窖1573春酿原酒，经由酿酒师引入龙泉洞，等待时间的加持。

作为盛典活动压轴环节，“1573国宝窖池群持续酿造450周年纪念”产品发布。

一代代泸州老窖国窖人薪火相传，共同为民族优秀文化的发展赋能。2008年，泸州老窖在行业中首创封藏大典，传承中华文明，弘扬中国白酒文化，并不断传承创新。伴随着国窖1573春酿的封藏入洞，泸州老窖致力于推动中国白酒文化繁荣的躬行实践再一次被世人看到。

“中国白酒作为具有完全自主知识产权和定价权的优势民族产业，是中国制造的优秀代表和中华优秀传统文化的靓丽名片。”刘淼表示，“未来，我们还将把泸州老窖封藏大典这一极具中华传统艺术特色的文化IP，进行创造性打造和创新性传播，使之成为向世界展示中华优秀传统文化的有力载体。”