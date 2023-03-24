让优质资源助力老有所学（人民时评）

以国家老年大学成立为契机，推动形成覆盖广泛、主体多元、资源共享、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育发展新格局

人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。习近平总书记指出：“让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定。”

老年教育是满足老年人精神文化需求的重要途径，是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出，将老年教育纳入终身教育体系，推动扩大老年教育资源供给。前不久，国家老年大学挂牌成立，标志着老年教育资源共享和公共服务国家级平台正式建立。该平台的搭建体现了办好人民满意教育、积极应对人口老龄化的要求，有利于满足老年人多样化学习需求，促进老年人终身学习、乐享生活。

发展老年教育，也是构建老有所学的终身学习体系和建设高质量教育体系的重要举措。通过老年教育，老年人在汲取丰富知识的同时，加强与外界的沟通交流，既增长知识，也愉悦身心。加快发展老年教育、提升老年教育现代化水平，不仅事关老年人的精神文化生活、教育事业的高质量发展，也事关万千家庭的和谐幸福、社会的发展进步。

发展老年教育事业，满足老年人对高质量“银发生活”的美好期待，首先要努力提供更高质量的教育资源，兼顾资源的丰富性与差异性。既包含绘画、书法、声乐、舞蹈、钢琴、朗诵等相对传统的教育内容，又覆盖互联网知识、金融、保险、“主动健康”、人工智能等与时代发展紧密相关的内容，老年教育资源才能顺应社会发展、不断优化完善，真正适应老年人时代化、个性化的教育需求。同时，还要在提供优质教育资源的过程中，兼顾地区、城乡及个体差异，力争做到“百花齐放春满园”。

发展老年教育事业，还要汇聚各方力量、整合全社会资源，共同办好老年人身边的“无边界的大学”。当前，我国老年大学已包括政府、行业企业、学校、事业单位和社会组织办学等多种类型，但仍以政府办学为主，而且县一级老年大学、老年学校占比较大，社区一级老年教育机构与社区总体占比仍相对较低。在这种背景下，一方面，课程资源的供需矛盾仍较为突出；另一方面，优质教育资源还未能完全“下沉”到距离老年人最近的地方，满足实际所需。

实现优质老年教育资源的全覆盖，需要进一步用好存量、提升增量，多渠道、多形式发展老年教育，引入社会力量，激发多种办学主体的办学积极性和办学活力。同时，还应乘数字化之势，大力发展在线老年教育，发挥好现代信息技术的作用，对既有课程资源、教学模式进行适老化改造，形成多终端、多元化整体服务模式，满足老年人个性化、便捷化的需求，让更多老年人以数字为“翼”，乐享数字化发展和老年教育发展的成果。

以国家老年大学成立为契机，推动形成覆盖广泛、主体多元、资源共享、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育发展新格局，帮助更多老年人实现老有所学、老有所乐，相信“银发生活”会更精彩。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 05 版）