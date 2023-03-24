就近健身，添彩生活（体坛观澜）

做好全民健身工作并非朝夕之功，破解发展中的瓶颈，靠的是“办法总比困难多”的决心和韧劲

轻点手机屏幕，各种运动场地5D实景效果图映入眼帘，通过健身地图一站式了解场地情况、设施器材数量、开放时间等信息，在家门口锻炼更加便捷。这样贴心的健身服务来自安徽省亳州市的巧心思。当地开展的“快乐健身行动”，为群众健身休闲提供了便利，频频赢得点赞。

随着全民健身理念日渐深入人心，越来越多人养成运动健身习惯，体育助力大众追求幸福生活。然而，一些地区存在健身场地设施不足、公共体育服务不到位的问题。如何满足人民群众日益增长的多元化健身需求？这考验着地方政府和体育部门的智慧。

铺展健身新空间，需要开拓新思路，因地制宜找对策。在亳州，曾经的废旧厂房、城市边角地被巧妙利用，见缝插针建成一批口袋体育公园、百姓健身房；学校体育场地通过学校体育设施安全隔离改造工程，面向公众“一场两门、早晚两开”……这些积极举措，让更多市民得以就近健身，享受运动乐趣。

想要增加群众参与运动健身时的幸福感，既要解决“健身去哪儿”的硬件问题，也要重视“高质量健身”的软件服务。健身场馆预约是否流畅、户外器材维护是否及时、健身者如何得到有效指导……这些细节直接影响人们的健身体验和运动成效。亳州通过设立科学健身辅导站，抽调社会体育指导员深入基层开展教学，让市民从“要运动”变为“会运动”。主打一个“近”字，折射出问需于民、服务大众的思路。

做好全民健身工作并非朝夕之功，破解发展中的瓶颈，靠的是“办法总比困难多”的决心和韧劲。从引导社会力量投建社区文体中心，到构建立体化健身步道网络，亳州把全民健身当成民生实事来抓，连续多年持续发力，不断完善“15分钟健身圈”，让“快乐健身行动”从纸面落到实处。而亳州的实践成果，也成为我国全民健身事业蒸蒸日上的鲜活缩影。

人人参与体育，体育造福人人。当越来越多地区驶入全民健身发展的快车道，体育强国、健康中国的画卷将呈现更动人的风采。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 14 版）