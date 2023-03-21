习近平总书记指出，“要优化政策举措，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”“把恢复和扩大消费摆在优先位置”。

春意盎然，万物复苏。在八方客来的古厝民宿、热气蒸腾的社区食堂、颇受欢迎的母婴小店、人气渐旺的旅行社，消费市场的复苏活力随处可见。近段时间，这些新开业不久的微观经营主体感受如何？让我们走进店面，听他们讲讲收获、谈谈期待。

——编 者

福州民宿主理人范丽珍——

“三坊七巷又热闹起来了”

月上檐梢，古厝天井流水潺潺，耳畔古琴声韵悠悠。厅堂前，一名客人惬意挥毫，提按顿挫间，一副对联即将完成。沿着青砖路步入一方茶室，桌上茶香氤氲，一家四口围着小桌，煮茶闲聊、笑语连连。这里是福建省福州市三坊七巷历史文化街区安民巷30号——一座拥有500多年历史的古厝，也是一家富有古朴风韵的民宿。

出于对传统文化的热爱和对文旅产业发展的信心，我租下了这间古厝。作为一个进入民宿行业不久的新人，创业初期确实遇到了不少挑战。如何坚持修旧如旧，在不破坏古厝建筑的基础上结合实际进行改造？这需要设计思路，更需要资金支持。挑战虽然大，但我有信心。鼓楼区的政策支持、福州古厝集团的租金减免、向好的行业前景，让我坚持了下来。

民宿从2022年10月开始试运营，12月底正式营业。原以为还要一段过渡期才能积累知名度，没想到我们还没做多少宣传，不少顾客就自己找了过来。正式营业以来，天南海北的客人都有，北京、上海、浙江等地的较多，还来过几个归国侨胞。民宿入住率基本保持在80%左右，节假日更是天天满房。粗略一算，今年1—2月份的营业收入就有60万元左右，远远超出预期！

开业以来，我天天都扎在民宿，早上6点多就开始安排一天的工作。“请问这个热水器怎么操作？”一位客人前来求助，我小跑着去房间演示操作。刚从客房出来，厨房负责人就来找我确认客人们第二天的早餐菜单。每天，我们都会根据客人喜好安排沙茶面、捞化等福建特色餐食，优化客人住宿的体验。

非遗体验、快闪演出、沉浸式小剧场……这几个月，人气回归、活动纷呈，三坊七巷又热闹起来了。相信福州的文旅市场在未来会有更大的发展空间，我们的民宿也能实现人气和收入的同步增长。

近期，我准备以春日为主题，策划一系列琴艺、花艺展示活动，把琴、茶、书、香等更多传统文化元素融入民宿运营，通过文化展览、非遗体验等形式，提供更多样的服务，让客人能住得满意、玩得开心。

（本报记者施钰采访整理）

南昌社区小食堂负责人李万卿——

“我们已经准备开第二家店了”

“来碗粉儿嘛，老板！”“再加根油条！”一大早，我的小店就热闹了起来。门店不过60平方米，烟火气却很足。这阵子，来光顾的客人越来越多，特别是早上，排队、等位已经成为常态。虽然每天忙得脚不沾地，我依然“累并快乐着”。

作为一名从业11年的“老餐饮人”，我经历过暖春，也遭遇过寒冬。疫情防控进入新阶段后，我一直在思考怎么“再创业”。综合前期调研，我选择了江西省南昌市的翠林路。这里有一些成熟社区，住着很多白领，正是快餐类消费的目标群体。今年1月，经过两个多月的选址、装修，味福记社区小食堂终于开业了。

小店里，喜庆的红色是主色调，老南昌的一些地标性建筑图片被摆放在餐桌、张贴在墙面上，相信走进这里，每个南昌人都能找到属于自己的独特记忆。餐品一般是现点现做，主要是一些特色小吃，比如油条、白糖糕、春卷，都是店里自己的配方。

小店开张一个多月，就给了我不小的惊喜：第一天营业额就达到2000多元，服务了100多人次。最近，随着人气越来越旺，日营业额稳定在4000元左右，已经超出2500元日营业额的保本线，给了我们很大信心。接下来，小店打算入驻外卖平台，预计营业额还会再增长。

开业以来，我几乎每天都在店里忙活，除了盯住菜品，一有空闲就跟顾客交流。我最开心的事情，就是看到顾客埋头吃好，给我一个满足的眼神，说一句：“你这个店能搞得好！”每天晚上9点以后，我会和店员们一起复盘，看看顾客还有什么反馈，思考还有什么细节没做到位。我希望这个小食堂真正让客人感受到：好吃，不贵，有人情味。

中山路、绳金塔、万寿宫……昔日繁华的南昌商业地段再次人潮涌动，消费热情回来了！这也让我对小店未来的发展更加充满期待。社区小食堂这种模式，只要用心经营，就能留住不少回头客。目前来看，消费回暖的速度这么快，我们已经准备开第二家店了。

（本报记者朱磊采访整理）

重庆母婴店店主李玉兰——

“小店迎来了勃勃生机”

“阿姨，我来帮我妹妹拿奶粉”“阿姨，我今天想玩积木玩具”“阿姨，我妹妹的围兜昨晚落在店里啦”……一大早，来到我的母婴店门口，已经有一群等候的小朋友，他们充满期待的眼神融化了我的心，也增强了我创业的信心。

去年4月，我的宝宝出生了。随着孩子逐渐成长，开一家母婴店的想法在我心里越来越强烈。经过前期的信息收集，我选定了重庆市南岸区海棠溪街道的一个社区。作为一个新开发的社区，这里有很多年轻夫妇，而我选定的店面附近就有一家幼儿园。很快我就张罗起了这个68平方米的店，去年12月正式开张，主营母婴洗护、奶粉、营养品、棉用品等。

刚开始，店里很冷清，今年春节后，营业额比春节前增加了一倍，一天能卖到2000多元。随着天气变暖，婴儿春装特别受欢迎，生意最好的一天，我卖出了7套童装，加上奶粉、婴儿用品，当天进账3000多元，远远超出我的预期。为了开辟更多客源，最近我计划做3场营销活动，预计能赚近万元。春天来了，我的小店迎来了勃勃生机。

母婴店如果只卖货，增长潜力有限，升级服务很有必要。为了维护好客源，我去培训机构专门学了育婴知识，在店里开辟了婴儿游泳、洗澡、抚触、按摩等服务。现在经常会有孩子来游泳，然后由我来做护理。“你的按摩手法真好，宝宝很喜欢”“抚触之后，宝宝不怕生人了”……每天收到家长这么多好评，我的信心也越来越足。

母婴店也是孩子们的社交场所，因此我为店里添置了很多玩具车和积木。疫情防控进入新阶段后，我店里的“小小游乐园”经常能吸引附近的小朋友。看着人气越来越旺，最近我还打算组织一场亲子活动——“小小运动会”，让更多的家庭参与进来。

下一步，我计划建一个店铺微信群，定期分享一些育婴知识，打造一个育婴线上社区。看着身边这些快乐的笑脸，我打算一直做下去，实现自己的价值，也守护他们的健康成长。

（本报记者王欣悦采访整理）

西双版纳旅行社负责人刘鑫——

“我每天忙得不得闲”

身着盛装的游客们，手拿银钵，围着水池跳舞、尽情泼水；悦耳的音乐伴着傣家少女婀娜的舞姿，欢乐的气氛中，水花四溅、幸福传递……在云南省西双版纳傣族自治州景洪市的西双版纳傣族园泼水广场，这是我最近时常看到的场景。作为一家旅行社的负责人，我真切地感受到，西双版纳的旅游市场已经火热起来。

我是重庆人，从事旅游行业20多年，从一线导游一直干到一家大型旅游公司的管理岗。从公司离职后，我一直想开一家符合自己经营理念的旅行社。来到西双版纳考察后，这里明媚的阳光和丰富的旅游资源深深吸引了我。去年12月初，我的旅行社获批成立。疫情防控进入新阶段后，旅行社趁着西双版纳旅游市场迅速升温，正式投入运营。

接待咨询、线上平台运营、自媒体账号更新……从去年底开始，每天上午10点，我都会到旅行社的接待中心，一直工作到晚上10点。前来咨询旅游项目的游客络绎不绝，我每天忙得不得闲。

今年以来，西双版纳无疑是最热门的旅游目的地之一，告庄、野象谷、傣族园……各大景区人头攒动，人气又回来了。据统计，今年1—2月，西双版纳接待旅游团队1705个，团队游客达4万多人，分别大幅增长。

自旅行社成立以来，每天我们要接待约20组前来咨询的游客，其中将近两成的咨询游客最终会选择我们的项目，这个比例算比较高了。现在我们每周接待约50人次游客，目前一共接待了近600人次游客，人均消费达到了每天700多元。对于处在起步阶段的旅行社来说，我已经相当满意了。

旅游市场逐渐升温，对我们这些旅游从业者来说是大好事，我对旅游市场的恢复充满信心。我相信，随着政府部门不断优化公共服务，加上我们这些旅行社持续丰富产品和服务，游客的游玩体验一定会越来越好，更多人会来这里开启一段难忘的旅程。

（本报记者沈靖然采访整理）

本期统筹：林子夜

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 08 版）