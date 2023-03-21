好好睡一觉，你需要关注这些

良好的睡眠是提高免疫力、维持身体健康的首要前提。然而近年来，“好好睡一觉”竟成为人们生活中的奢侈品。随着各种不健康睡眠现象越来越多，由此产生的各种疾病也接踵而至。

3月21日是世界睡眠日，值此之际，由北京大学人民医院承办，上海市慈善基金会、蓝鲸罕见病专项基金公益支持的全民睡眠公益系列活动在北京大学人民医院启动，主题为“良好睡眠，健康之源”。世界睡眠协会秘书长、亚洲睡眠医学会主席、北京大学人民医院呼吸睡眠医学科主任韩芳作为进入世界睡眠学会的首位中国学者，持续多年推动世界睡眠日活动在中国的落地。今年世界睡眠日中国站活动，不仅取得睡眠日国际发起方的官方授权，还邀请多位国内睡眠领域专家共同参与公益科普系列活动。韩芳表示，世界睡眠日的目标就是提高公众对睡眠健康的认知，促进对睡眠障碍的预防、治疗和管理。

睡眠障碍频现应及时就医

前不久，很多人感染了新冠病毒，如今虽已“阳康”，发热、咳嗽、咽痛等症状均已好转，但有些人的睡眠障碍却持续加重。

据北京大学人民医院睡眠医学科专病专家透露，近期接诊的睡眠问题患者较去年同期增长了25%左右，其中多数为“阳康”人士。

事实上，早在2020年，首波新冠肺炎疫情期间，国人睡眠调查问卷的结果就显示，疫情期间，人们整体入睡时间延迟了2~3小时，很多人常常辗转反侧半小时以上不能入睡，或者半夜醒来难以入睡。

韩芳指出，睡眠对人类的身体和心理健康至关重要，它可以帮助身体修复和恢复能量，改善免疫系统和心情，同时也有助于大脑记忆和学习能力的发展。而不良的睡眠习惯会导致失眠、疲劳、焦虑、抑郁等问题，并可能增加患慢性疾病的风险。

专家提醒，如果“阳康”后的睡眠障碍持续了一段时间，并且还伴有焦虑等情绪问题，可以先通过自身调节改善，如果效果不佳，可通过ESS嗜睡量表筛查等方式及时发现问题，以便及时去医疗机构找专科医生就诊，避免耽误病情。

“秒睡”当心发作性睡病

“说到睡眠问题，普通人最容易想到的就是失眠，但除了失眠以外，另一些人却有‘秒睡’的能力，这可能会让失眠人群感到羡慕不已。”韩芳介绍说，在这些人当中，可能有些人睡着之后就立马开始打呼噜，或睡不了多久就会觉醒，之后又得继续睡，反反复复好几次，这在临床上就是一种睡眠障碍的表现。如果白天犯困还伴有猝倒，那么很可能是发作性睡病。

发作性睡病（narcolepsy）是一种原因不明的慢性睡眠障碍，临床上以不可抗拒的短期睡眠发作为特点，多于儿童或青年期起病。往往伴有猝倒发作、睡眠瘫痪症、睡眠幻觉等其他症状，合称为发作性睡病。“这是一种发病率不到万分之一的罕见病，我国经过多年的公众教育，明确登记姓名的患者仅有1600人，在几大睡眠中心登记的病例也不足6000人，其中2/3都是学龄期儿童。”韩芳指出，这类患者常常说睡就睡，无法自控，一激动就瘫软，喜做噩梦，经常梦境与现实不分，开车都能睡着，非常危险，但公众对该病的认知不足，让这类患者很受“委屈”，不被理解的地方特别多。一位年轻女性患者曾在朋友圈无奈地描述自己的窘态：她去参加会议，在即将到达目的地门口突然睡着了，周围人以为是“碰瓷儿”不敢近身。

需要强调的是，约75%的发作性睡病患者会有猝倒症状，猝倒是发作性睡病的特征性表现。无论是成人还是儿童，突然发生猝倒可能导致摔伤、烧伤或交通事故。处于驾驶年龄的成人或青少年在猝倒得到完全控制之前不应驾驶车辆；年幼的儿童在玩耍时应该严密监督。

为让更多人了解这种疾病，打破疾病与普通大众的认知壁垒，在本次全民睡眠公益系列活动中，特别设立了《罕见的梦》公益画展，这是全球首个关爱罕见睡眠疾病患者的公益画展，所有画作场景均来自患者的梦境。事实上，艺术本身是有疗愈性质的，绘画的过程，也是在梳理内心的情感和情绪。一位该病患儿的家长说：“通过绘画这种方式，我的孩子能慢慢梳理自己的情绪，直面心神，平复心情，进而触及语言无法达到且内心闪亮的东西。”

睡眠不足不规律会发胖

肥胖不仅会给日常生活带来很多不便，而且会诱发全身多系统疾病。有报道称，睡眠不足不规律或经常熬夜，会导致胃口变好，进而造成超重或肥胖。北京大学人民医院（呼吸）睡眠医学科主任医师董霄松表示，这种现象的发生与激素有关。

董霄松解释，激素的分泌是有昼夜节律的，睡得不好就会影响激素分泌的节律，进而影响食欲。例如皮质醇，正常情况下，它是在早6点至晚8点处于分泌高峰，夜晚时分泌量减少，让人容易入睡。如果熬夜，皮质醇就会继续保持较高的分泌水平，这种分泌异常可能会导致暴饮暴食。不仅如此，睡眠不好还会影响胃饥饿素、瘦素等食欲调节肽的分泌。有研究表明，睡眠不足导致超重与肥胖的发生，可能与瘦素、胃饥饿素之间的平衡被打破有关。要知道，饮食和睡眠都是人的基本生理功能，都是有节律的，要遵循规律，在合适的时间吃饭和睡觉，保持生物钟相对稳定的状态。如果两者中一个节奏被打乱就会影响另一个，睡眠节律乱了会影响饮食，饮食节律乱了也会影响睡眠，因此要尽量保持符合生物周期节律的生活习惯。

此外，董霄松提出，当代社会很多年轻人习惯熬夜，睡眠剥夺现象普遍。建议改变睡前看电子产品以及睡前喝浓咖啡、浓茶等不好的习惯，并营造安静、黑暗等良好的睡眠环境。