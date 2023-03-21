助浴师在准备洗浴工具。

苏明辰摄

3月12日下午2点半，北京可依居家养老服务有限公司（简称“可依助浴”）的团队来到北京市朝阳区孙阿姨家，为她的女儿小静提供助浴服务。

“她知道你们来可开心了。”孙阿姨说。女儿小静虽然已年近40岁，但由于先天性智力缺陷，无法独立洗澡。孙阿姨和老伴今年也70多岁了，要帮助女儿洗澡实在是难度太大。“以前雇阿姨照顾小静，一个人搬不动抬不动，只能帮她简单擦洗，根本就洗不干净。幸亏有助浴师这个行业，我们省了好多力气。”孙阿姨说。

随着老龄化的加剧，助浴师这一新职业逐渐走入中国居民的视野。

助浴师的服务对象以高龄老人和失能人群为主。目前市场上提供的助浴服务大致分三类：一类是固定助浴室，多设在社区；一类是流动助浴车，多为政府提供的公益项目；还有一类是上门助浴。

“跟简单擦拭不同，深度助浴可以起到更充分、彻底的清洁效果。”可依助浴创始人李民花告诉我们，这一流程并没有想象中的简单，有很多需要关注的细节：洗澡水最高不能超过40摄氏度，最低不能低于35摄氏度；不同身体状况的客户需要不同的扶助清浴方法，既要清洁到位，又要快速完成，不能让客户劳累、疼痛；助浴设备更是复杂，光辅助用品就有50多件。

3名助浴师一进门就利落地支起设备。助浴师唐博介绍说，做助浴师不轻松。需要上门助浴的客户，多数长期卧床，患有各种疾病。一个人洗澡，需要几个人帮忙。有的不仅要洗澡，还要修剪头发、指甲，有的在洗澡时随身的护理设备不能摘掉。出于体力等原因，助浴师大多以80后、90后为主。

“团队的伙伴们有的曾是互联网企业员工，也有的是美容师、面点师出身，每个人都有各自和这个职业结缘的故事。”助浴师李文青说，相同的是大家想跟这个行业共同成长的愿望。“做这份工作的时候，我有一种持续充电的感觉。”她觉得自己做助浴师最大的收获就是感到帮助了他人，由此在工作中找到精神动力。

在李文青服务的人群中，孙阿姨就是一个典型的例子。孙阿姨的老伴心脏有三四个支架，还得过脑梗。孙阿姨自己是重度肌无力，女儿小静又是先天性智力缺陷。洗澡对绝大多数人是简单不过的日常，对他们来说却困难重重。“上门服务的时候，深深感受到顾客对我们像家人一样的信任和依赖。”这份信任让李文青更加认真地对待自己的工作。

入行快2年，李文青对这一职业的未来发展充满信心。客户洗干净后那种舒服又感激的表情让她难忘。“只要把这件事做好做精，让更多人了解助浴师这个行业，一定会有更多的人愿意加入这个行业。不依靠任何噱头，踏踏实实地做好服务才是根本。”她说。

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，发展老年人助浴服务，支持社区助浴点、流动助浴车、入户助浴等多种业态发展，培育一批专业化、连锁化助浴机构。

“目前国内助浴行业刚起步。”李民花说，随着高龄老人持续增加，养老行业的难点痛点逐渐被广泛关注，助浴师这一新职业的市场需求也将越来越多。

“对于高龄老人和失能群体来说，助浴师能够真正提升他们的生活品质。”在李民花看来，进一步精进助浴服务还有很长的一段路要走，未来还将在设备、培训、流程等多方面继续创新与发展，积累更多经验，“我们要做的事情还有很多。”