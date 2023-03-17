蒙牛开展“3·15消费者日”系列活动

3月15日，作为蒙牛集团“3·15消费者日”系列活动之一，总裁卢敏放走进《总裁厨房》直播间，与消费者线上“面对面”交流互动。活动现场，卢敏放使用蒙牛多款产品参与创意美食制作，成功完成30层拿破仑蛋糕制作挑战，得到广大网友广泛点赞和好评。

通常拿破仑蛋糕只有3层，为何要在《总裁厨房》直播现场挑战30层？不怕现场失败吗？卢敏放在直播中表示：“一般买到的拿破仑蛋糕是3层，我们挑战十倍，不光好吃，有仪式感，更要考验原料的品质。”卢敏放用蒙牛旗下的稀奶油、黄油、牛奶等原料挑战这个30层的拿破仑蛋糕。

直播间内，卢敏放一改往日职业形象，变身为烘焙大师：“好奶油颜色是白的，带一点淡黄色，非常的细腻，很均匀，倒稀奶油的时候不会有沉淀”、“30层拿破仑蛋糕最关键的是原料品质，一是要吃起来足够软，另一个是原料有足够支撑力”、“十斤牛奶一斤酪，钙、蛋白含量更高，更健康的零食辅食”……历经47分钟的制作，伴随着“好想吃呀”“求把蛋糕抽奖”“能快递吗”等刷屏弹幕，30层拿破仑蛋糕终于成功完成，共重15斤，蒙牛总裁挑战成功。本次直播，卢敏放借助直播这个平台，以30层拿破仑蛋糕为切点，向消费者展现烘焙的生活场景：“做烘焙，是陪伴家里人的一个机会，也有一种很强的仪式感。”

用内容打动消费者，将场景融入消费日常。卢敏放实地展示烘焙的乐趣和乳制品的健康知识，促进消费者热爱烘焙、普及乳制品健康知识，拉近了品牌和消费者的距离。

直播期间，蒙牛集团首位虚拟数字员工“奶思”也来到直播间，打趣自己“很荣幸成为史上第一个和总裁同框直播的虚拟人”，直播中她落落大方，向卢敏放询问消费者感兴趣的问题。

特仑苏究竟是什么意思？奶思替广大消费者问了一个所有人都想知道的问题。“特仑苏是蒙古语中金牌牛奶的意思，（我们）希望做出一杯好牛奶，一杯让消费者满意的好牛奶。” 卢敏放微笑解释道，“蒙牛在中国最好的牧场生产原奶，产业链条完整，全程冷链，制作周期更短，产品也更新鲜。”

奶思也代替很多妈妈提问：“想让小朋友营养更丰富，吃得更健康，请教一下卢总，双原生究竟是什么？”卢敏放解释道：“双原生专门为儿童打造，是指原生高钙和原生DHA，不需要人工添加，从奶牛喂养方式入手实现更天然、更安全的营养供应。”

卢敏放在直播中表示，未来随着牛奶消费的继续提高，以及对奶制品“从喝到吃”消费习惯的改变，蒙牛等乳企就要加强奶源牧场布局，在扩大供给保障供应的同时，还要不断从源头上提高品质。“我们这次使用的牛奶，就是蒙牛在卡塔尔世界杯期间直供球员休息室的牛奶，梅西姆巴佩等球星也享用同款牛奶。”卢敏放说。

“我们要兢兢业业，万分小心。要用心做好每一杯每一包牛奶，确保它们的高品质，才能让老百姓相信我们的产品。”卢敏放说。

据了解，本次直播是蒙牛集团开展的2023年“3·15消费者日”系列活动之一，该主题活动以“世界品质 让消费者看见”为主题，包括工厂开放、厂长接待、服务一线等活动，与消费者共同见证蒙牛的世界级品质。

走进消费者日常生活，加强与消费者联系，蒙牛通过不断创新，满足消费者需求，获得了消费者的广泛认可。2022年，蒙牛成为“中国消费者十大首选品牌”，品牌价值同比增长15%。未来，蒙牛将继续加强消费者沟通，不断创新消费场景和产品，全面提升产品品质，为国民营养健康保驾护航。