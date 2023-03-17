线上个性化定制消费“随心选”

用户在某化妆品线上平台定制选择自己喜欢的唇彩。

新华社记者 张玉薇摄

在电商平台搜索“定制”可以发现，小到蛋糕、雨伞、背包、衣服、鞋子、手机壳，大到窗帘、地毯、灶具、电器、汽车，更有体检、健身、旅游、装修等个性化服务，可谓“万物皆可定制”。专家认为，让消费者随着心意选择的线上定制消费日益走俏，反映人们消费需求的个性化、多样化、品质化，也折射出生产与流通企业加快数字化转型，创新商业模式，让供需匹配更精准。

用户深度参与

“杯子图案是我喜欢的绘画作品，底部还刻有我的笔名。太惊喜了！”近日，杭州姑娘毕霞收到了朋友送来的20岁生日礼物——一款定制水杯。

只需给商家提供一张图片，即可定制独一无二的个性化产品。“就连为手机数据线定制图案这样的小众需求，都有卖家能够满足。参与设计让人有成就感。”淘宝平台相关负责人说。

想要定制一台洗衣机，消费者只需打开电器厂家APP，提出个性化定制需求，设计人员就能在系统平台上给出“独家”解决方案。厂家会协同设计、制造、供应链等资源，立即排期生产。

除了各类个性化商品，定制服务也受到年轻人的青睐。比如，在旅游定制平台上，只需提供出发地、目的地、出行日期、人数等信息便可一键下单，平台会按照游客预算，根据吃、住、行、玩等方面的具体需求来迅速设计出游方案。“游客下了订单后，我们会建立包括游客、司机、导游等人在内的在线沟通群，随时跟进行程。”一家在线旅游平台负责人说。

据了解，不少新人会选择“小而美”的婚礼，追求更时尚、更个性化的风格。线上一站式婚礼解决方案可以按照新人的喜好专门进行设计，从婚庆策划到婚宴全程负责，还可以承办婚房装修装饰、家具家电购买等服务。

“线上定制是一种以消费者需求为导向的定制化服务模式，可以为消费者提供更加个性化、精准化的产品和服务。”华东师范大学经济与管理学部教授许鑫接受本报采访时说，每个人的需求和喜好都不同，因此，传统大批量生产很难完全满足消费者的个人需求，而在线定制消费能够按照顾客的需要，为顾客提供具有个性化的商品和服务。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长史宇鹏接受本报采访时说，线上定制能够满足供需匹配的精准度，满足了消费者日益旺盛的多元化需求，也有助于充分挖掘潜在消费需求，推动消费升级。对于企业来说，线上定制能够提高消费者黏性，降低库存、营销等中间环节成本，提升企业盈利能力。

商家瞄准新机遇

消费端有需求，供给端就发力。在福建省莆田市双驰实业公司智能化制鞋工厂店，一台个性化定制设备可识别消费者的足部特征及数据，消费者选好自己喜爱的款式、颜色、图案等，一键下单后，数据马上传输到工厂智能系统，一双“最懂脚的鞋”就诞生了。

家住浙江省平湖市的王女士在电商平台开了一家女装定制店铺，近两年生意越来越红火。“年轻顾客比较有想法，喜欢自己选料选款，对服装制作也蛮感兴趣，我们根据顾客意愿量身定做，让顾客称心如意，回头客越来越多，我们也没有库存压力。除传统西装、时装外，个性工作服以及中式婚礼服饰等也很受欢迎。为了达到更好的定制工艺，店铺引进了更多设计师和制造设备。”王女士说。

据悉，尚品宅配线上平台推出“随心选”全屋定制新模式，借助数字化技术搭建“设计工厂”，涵盖柜类、软装、电器、智能家居等品类，能够根据客户需求和设想迅速给出定制方案。“让消费者‘随心选’，需要数字化技术和强大的供应链管理能力。数字化不是一种单一手段，而是通过整合企业用户、数据和资源等要素，实现从点到面的转型。”尚品宅配相关负责人说。

“在线上消费定制方面，需要提升产品质量和交货速度，构建出一个良好的服务和沟通渠道，让消费者的信任感和满意度得到增强。”许鑫认为，通过大数据、人工智能等技术来对消费者的行为、需求、偏好等进行分析，提供更精确的个性化服务，有助于公司对产品设计与生产进行更好的管理。此外，企业还要对在线消费定制的产业链进行更深层次整合，与供应商、物流、支付等各方建立起协作关系，从而达到高效、可靠的定制服务过程，提升整个产业链的效率，降低生产成本。

按“需”定制日渐流行

将消费者同生产线连在一起，互联网平台是不可缺少的媒介。国务院办公厅去年发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，畅通制造企业与互联网平台、商贸流通企业产销对接，鼓励发展反向定制（C2M）和个性化设计、柔性化生产。

按“需”反向定制逐渐流行，国内众多生产企业设立了“反向定制”智能工厂等，各大电商平台也加快布局“反向定制”模式：消费者可以通过电商平台下单，厂家接收消费者的个性化需求订单，然后根据需求设计、采购、生产、发货。

在定制模式迅速发展时，还有一些问题亟待解决。有消费者反映，购买定制产品，担心售后服务。中国消费者协会相关负责人表示，定制消费中的各项服务规则有待进一步完善。比如，在售后维修保养等环节，定制商品退换货比较难，若出现质量问题需要维修，可能面临因成本较高而供需双方难以达成一致意见的情况。再如，有些定制商品或服务的计费规则不透明，消费者没有足够的知情权。

史宇鹏说，定制化生产的基础是消费者个性化的数据。因此，发展定制消费市场，要特别注意加强对消费者隐私的保护，防止信息泄露，让消费者放心大胆地进行定制化消费。此外，相关部门也要加强对定制商品的质量监督，确保商家在定制内容上下大力气的同时，不在产品质量上偷工减料。