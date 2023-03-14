中消协等倡议：鼓励线上点餐推出“菜量自动提醒”功能

中新网3月13日电 (记者 谢艺观)为有效制止餐饮浪费行为，13日，中国消费者协会联合中国饭店协会、中国营养学会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国包装联合会、中国连锁经营协会、中国互联网协会、中国电子商会等7家行业协会、学会、商会共同发出倡议，具体内容如下：

一、餐饮经营者厉行节约是法定义务，倡导经营者通过“三能”更好地保障消费者“三权”。一是“能量化”，即倡导经营者量化所出售的食品的重量、体积、标注主要味型特点、运输及存储要求，重点推进“网络点餐明示食品重量(体积)”，更好地保障消费者的知情权；二是“能拆分”，通过细分餐饮单位，积极推广“小份菜”、“半份菜”，针对外卖点餐场景存在主食浪费的现象，加快推广“小份饭”、“半份饭”等，由消费者选择，更好地保障消费者的选择权；三是“能明码标价”，即不诱导消费者过度消费，更好地保障消费者的公平交易权。

二、餐饮经营者应履行制止浪费的提示义务。经营者可以通过张贴“光盘行动”标识等显著方式提示消费者适量点餐、理性消费，在自助餐取餐台、学校及机关食堂入口处等必经环节进行提示。鼓励餐饮外卖平台结合动态点餐数据信息，在消费者点餐下单全流程发布提醒信息，倡导适量点餐、绿色消费。

三、餐饮经营者要提高节约能力与引导服务水平。餐饮经营者应执行国家、行业协会、企业制定的反食品浪费标准规范，将反对食品浪费纳入从业人员培训内容，提升餐饮行业加工等环节中的反浪费的能力，增强对消费者进行防止餐饮浪费的人性化引导提示的服务水平。

四、提升外卖场景餐饮品质，减少食物浪费。餐饮外卖平台和平台上的经营者应密切关注消费者反馈和食品特性，外卖平台要利用餐饮平台大数据功能，根据消费者反馈和食品特性，引导商家合理改进配送范围、餐食包装等条件，提升外卖场景餐饮品质和消费者的用餐体验，防范食品浪费。鼓励有条件的平台和餐饮经营者在线上点餐环节推出“菜量自动提醒”功能，在消费者设置用餐人数后根据不同就餐情况给出菜量提示，帮助消费者进行选择。

五、婚宴、自助餐、单位食堂等用餐场景应强化制止浪费的精细化、人性化管理。及时监测和评估自助餐和单位食堂人员就餐信息，按需供餐，科学配餐。婚宴用餐场景备餐比例合理、鼓励分餐或者对部分菜品进行分餐，提供公勺公筷公夹，鉴于公勺使用局限性大，公筷易混淆，建议多配置公用多功能夹子。通过鼓励打包“沾喜气”等方式，以婚庆者能接受的方式进行免费打包。对于没有使用需求的婚宴备桌的食材不加工，由消费者选择打包食材带走或者在约定时间内用餐。

六、共同建设勤俭节约、合法文明就餐的消费环境。餐饮经营者按照制止餐饮浪费工作面临的实际问题和需求，制定企业制止餐饮浪费的制度或行动方案。在线下制止餐饮浪费同时，短视频及直播平台应抵制以暴饮暴食、虚假夸大宣传等不健康不文明方式进行直播带货、引流餐饮过度消费。

七、反餐饮浪费消费者有责任。《消费者权益保护法》规定：“国家倡导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，反对浪费。”广大消费者在受到法律保护的同时，也有责任牢固树立节约粮食的意识，把“光盘行动”作为一种时尚，从自身做起，做制止餐饮浪费的“先行者”；外出就餐、外卖按需点餐，剩余饭菜打包带走，杜绝“舌尖上的浪费”，做制止餐饮浪费的“践行者”；引导亲朋好友合理膳食，不攀比，不炫耀，增强爱粮节粮意识，引领“杜绝浪费崇尚节约”的良好风尚，做制止餐饮浪费的“宣传者”；对违背法律规范和公序良俗的餐饮浪费行为要积极举报反映，做制止餐饮浪费的“监督者”。(完)