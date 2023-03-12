基层医疗要“扩面”“提质”“均衡”

【代表委员手记】

“推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”，今年的政府工作报告掷地有声。对此，我深有感触。

河北承德是京津冀协同发展的一环。过去承德人去北京看病很常见，但现在他们越来越多地选择在当地就医，这得益于京津冀合作。早在2016年，北京、河北两地卫生部门与承德市政府签订医疗卫生协同发展相关协议，北京5家医疗机构与包括承德市中心医院在内的5家承德医疗机构分别开展合作。通过技术合作、人员进修、远程会诊、绿色转诊、带教讲学等形式，承德的整体医疗服务水平得到很大提升，百姓在家门口也能享受到北京的优质医疗服务。

我们是优质医疗资源扩容下沉的受益者，也要做贡献者。近年来，承德大力实施“上医工程”，承德市中心医院等市、县两级医疗机构选派优秀医生到基层医疗机构，帮助他们开展新项目、建设新学科。同时，组建紧密型县域医共体，覆盖所有乡镇卫生院。

从承德看全国，我国基层医疗服务体系建设近年来取得了积极进展。但也应看到，很多基层医院的医疗服务水平仍有待提升。把病人留在基层，基层医院能否接得住是关键。而关键中的关键，是基层医生的能力。

新冠疫情肆虐的这三年，基层医生筑起了“守护百姓健康”的第一道防线，随时在线的线上诊断、及时跟进的线下问诊，让一些常见病、多发病在基层得到诊疗。疫情期间的经验以及京津冀医疗合作的实践，让我们真切地认识到，要让基层医生大显身手，基层医疗必须做到“扩面”“提质”“均衡”三者兼顾。

“扩面”就是要加大对基层医院的投入，完善必备的医疗设施，加强养老服务保障等。“扩面”的目的是提升医疗救治能力，其中的关键是医护人员的综合素质。基层医生往往都是全科医生，既要能看好小毛病，也要能及时发现大病征兆，及时安排转诊到上级医院，这对他们提出了很高要求。

“提质”就是要推进优质医疗资源下沉，带动基层医疗机构提升服务能力和水平。建议由上级医院牵头建立“医共体”，上级医院选派业务骨干下沉到基层医疗机构开展帮扶，同时选派基层人员到上级医院进修学习，把“输血式”支援变为“造血式”帮扶，有效提高基层医生的专业技术水平。

“均衡”就是要统筹推进各级医疗机构项目建设。科学合理设置医疗卫生机构数量、规模和布局，逐步缩小城乡、区域、群体间资源配置和服务水平差距。

因地制宜打好基层医疗“扩面”“提质”“均衡”组合拳，用心守护基层医疗卫生服务“最后一公里”，实现从“看病方便”到“看得好病”的提升，才能更好地“医疗惠民”。（作者：郭靖涛，系全国人大代表、河北省承德市政协副主席、承德市中心医院副院长）