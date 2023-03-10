优化养老服务 强化兜底保障（两会近距离）

习近平总书记指出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

政府工作报告把“加强养老服务保障”作为今年保障基本民生和发展社会事业的工作重点之一。代表委员表示，有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。应更加重视老龄工作，精心谋划、统筹推进，在实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展。

推动养老事业和养老产业协同发展

党的十八大以来，我国养老事业取得全方位进步，养老产业也在加速发展。

“在政策支持下，天津已建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。”天津市政协副主席高秀梅委员介绍，培养专业化人才是养老事业可持续发展的基础，要建立由医生、护士、社工、理疗师、言语治疗师和保健员等组成的专业化团队，更好服务于老年人。为全面提升养老服务从业人员的职业道德、业务技能和服务水平，天津各大学设立老年护理专业，通过加强专业教育和职业教育，助力养老事业和养老产业的发展。

“近年来，养老服务制度框架持续完善，养老服务供给质量进一步提升。”河北省唐山市民政事业中心党支部书记、唐山市截瘫疗养院院长杨震生代表说，为孤寡老人、失能失智老人开展健康和养老服务，需要付出更多的精力，提升养老服务水平尤为重要。这几年，疗养院里购置了新设备，优化了无障碍环境，基础设施和硬件有了很大改善，同时持续优化关心关爱工作机制、提升专业护理水平，老年人的幸福感不断提升。

中华全国律师协会会长高子程代表说，近年来，政府不断完善养老服务体系，加强老年友好型社会建设。现在，普惠养老呈现出政府、市场、社会、家庭、个人共担责任、共同发展的格局。各地社区养老驿站、养老服务中心持续发展，不断把养老服务送到老年人的身边。作为律师，应充分发挥职能作用，为更多老年人提供及时有效的法律服务。

强化对特困、低保、高龄、失能老年人的兜底保障

一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。要强化对特困、低保、高龄、失能老年人的兜底保障，让他们拥有一个幸福的晚年。

“积极应对老龄化，为老年人的晚年生活提供更大的确定性和更稳定的预期，事关民生福祉和社会稳定。”重庆市人力资源和社会保障局党组书记、局长黎勇委员说，近年来，重庆深化改革、创新方法，持续织密扎牢社会保障安全网。深入实施全民参保计划，全市城乡养老保险参保人数达到2572万人，基本养老保险参保率升至97%；精准落实困难群体社保帮扶政策，巩固深化脱贫人口、退捕渔民基本养老保险参保全覆盖成果，实现困难群体基本养老保险“应保尽保、应缴尽缴、应发尽发”，推动人人享有基本社会保障。同时，开展“敬老助老 暖心社保”等活动，上门为困难老年人送政策、送服务、送温暖；为高龄老人、失能老人提供帮办、代办、上门办，贯通服务“最后一公里”。

湖南省岳阳市岳阳楼区桥西小学工会主席柳玲玲委员建议，将失能失智老人居家养老纳入社区养老范围建档立卡管理，推动社区养老服务力量向居家养老覆盖，并进一步加强专业照护人才培养。

“作为一名基层代表，我能接触到一些因病、因意外导致生活困难的老年人。一些老年人缺乏表达能力，这更需要我们倾注更多的关心。”中国邮政集团有限公司大连市中山区寄递事业部胜利桥普邮营业部揽投员赵明枝代表说，目前国家针对低保、特困老人已经出台了一系列救助办法，作为基层工作人员，应该从自身做起，不断提升服务水平，为困难老年人提供帮助、帮扶。

丰富老年人精神文化生活

丰富老年人精神文化生活，是尊老敬老爱老孝老的重要内容。如今，各地各部门积极组织开展文体活动、发展老年教育、繁荣老年文化、加强老年人精神关爱。

“在安徽亳州，五禽戏已然成为老年人锻炼身体的主要方式之一，大家在强身健体的同时，更能享受健身带来的乐趣。”和五禽戏打了30多年交道，安徽省亳州市全民健身指导中心主任陈静代表对此深有感触。从线下开展五禽戏联赛，到线上组织培训活动，近年来，五禽戏在亳州不断推广。目前，全市习练五禽戏的人员达110万人，建有2200多个五禽戏晨晚练习点、13个文体活动中心。

华东师范大学校长助理吴瑞君委员认为，丰富老年人精神文化生活，需要政府、市场与家庭共同努力。政府要加大对老年公共文化产品和服务的支持，加大对老年大学、老年课堂、老年活动中心等基础设施的投入，突出其公共产品性质。企业可以更多创新老年文化产品种类，根据老人的身体状况、兴趣爱好、消费水平提供差异化的文化产品，满足老年人学习、交友、生活的不同需求。家庭成员也要主动向老年人反哺新知识新信息，鼓励老年人主动获取社会文化产品和服务，支持老年人通过终身学习实现自我提升。

（本报记者杨彦帆、亓玉昆、徐驭尧、孙超参与采写，统筹：徐阳）

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 09 版）