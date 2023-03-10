惠民生  暖民心（两会今日谈）

民生无小事，枝叶总关情。“大力发展现代农业，加大招商引资力度，让农民在家门口就业”“调动民营企业招收高校毕业生的积极性，为稳就业贡献力量”……代表委员提出的许多议案提案、意见建议，切中民生关切。

增进民生福祉是发展的根本目的，为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。过去5年，各级政府坚持过紧日子，全国财政支出70%以上用于民生，生动体现了什么是“在发展中不断增进民生福祉”。从我们身边的点滴变化，就能明显感受到这一点：交通更便捷了、上学更方便了、环境更友好了……中国发展成就归结到一点，就是亿万中国人民生活日益改善。

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。如今，人民群众对美好生活的向往，更多向民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面延展，这对做好民生工作提出了更高要求。一方面，要强化基本民生保障，切实兜牢民生底线。另一方面，要持续增加民生投入，实现经济发展和民生改善良性循环，更好满足群众新期待。

民生连着民心。民生稳，民心就稳，社会就稳。坚持尽力而为、量力而行，带着感情、带着责任，采取更多惠民生、暖民心举措，我们一定能把群众的“急难愁盼”变成“满意答卷”，把发展成果不断转化为更好的生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 05 版）