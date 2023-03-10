全国政协委员黄爱龙：建议组建“医学检验中心”提升西部医疗水平

“我的建议主要围绕医学教育与医学科技创新，尤其关注我国西部地区的医疗水平发展。”全国政协委员、重庆医科大学校长黄爱龙近日在接受记者采访时说，自己将继续聚焦本职建言献策，建议在我国西南地区组建独立的“医学检验中心”，聚集和培养高层次人才、推动医学领域重大科技创新、实现区域卫生健康事业高质量发展。

黄爱龙说，他在工作中发现，西部医疗服务机构的体量较小，医疗资源分散，存在综合实力参差不齐、医疗产业发展滞后、人才队伍储备不足等问题，阻碍了优势医疗资源的共享与利用，也导致检查资料数据共享机制缺失、医学检验检测结果互认度较低，患病群众重复检查不断，无法保障“同一问题只查一次”。

为此，黄爱龙建议，在西南地区组建起独立的“医学检验中心”，同时积极争创“国家医学中心”。黄爱龙说，医学检验科技创新事关新发突发传染病的快速筛查与检测、未来医学发展的精准医疗与个体化治疗，将推动体外诊断乃至大健康产业发展，并为织牢织密公共卫生防护网提供科技创新保障。

黄爱龙认为，高标准谋划医学检验中心将极大推动地区医疗资源的集约化配置，竭力扭转医院现有大型仪器设备使用率不高、承接高新检验技术准入能力有限、应对国家公共卫生应急检测任务能力不足以及现有医疗用地极度紧缺等局面，降低医疗成本，减轻患者负担。同时，也将推动健康医疗大数据的汇聚、治理和开放应用，带动健康医疗大数据产业快速发展。

基于重庆在检验医学上的学科与人才优势，以及在体外诊断产业上的发展优势，黄爱龙还建议构建医学检验创新生态，支持重庆争创国家检验医学中心，与中国食品药品检定研究院建立全面战略合作关系，组建起全国范围的检验学科集团，筹建第三方独立检验中心，最终形成辐射全国的检验样本基地。