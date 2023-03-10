张文宏委员带来两份提案，都与老百姓看病有关

新华社北京3月9日电（记者王辰阳 龚雯）首次以全国政协委员的身份参加全国两会，国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏近日接受记者采访时表示，要履行好职责，为老百姓关注的就医问题多多建言献策。他说，今年带来了两份提案，都与老百姓看病息息相关。

3月4日，全国政协十四届一次会议首场“委员通道”集体采访活动在北京人民大会堂新闻发布厅举行。这是全国政协委员张文宏接受媒体采访。新华社记者 才扬 摄

第一份提案是关于加快社区医疗卫生体系的建设。张文宏委员建议，新冠疫情以来，我们的体制机制在处理疫情方面积累了丰富经验，也有更多的手段和对策。未来要打造一个平急转换、张弛有道、三级联网的医疗体系，实现三级医院和基层医院分级分层分流又相互联系，这样一来，整个社区基层的医疗卫生体系就会很有韧性。

今年初，面对新冠病毒感染高峰，张文宏等130多名上海专家下沉到医疗资源相对薄弱的社区卫生服务中心调研指导。据张文宏讲述，他在一家基层社区卫生服务中心调研时遇到了一位已经处于恢复期的重症患者，这位患者说认识张文宏，但是张文宏却没来过这里，原来张文宏曾在线上会诊过这位患者。

张文宏说，要化解医疗资源缺乏的结构性难题，弥合不同地区以及城乡之间的医疗资源不均衡。

“基层医疗卫生体系建设是个系统工程，关键要看基层能不能留住医护人才。需要设计合理的机制，通过一揽子的计划来落实。”张文宏说。

张文宏的第二份提案与结核病的治疗相关。张文宏说，我国仍是结核病高负担国家，近年来积极推进遏制结核病的行动计划，结核病防治工作取得较大进展，但要实现世界卫生组织提出的“2035年终止结核病流行的目标”，还有很多工作要做。特别是加大对低收入患者的帮扶力度，除了医保外，还可以给出一些费用减免的支持。

结核病是由结核杆菌感染引起的一种常见的、危害健康的传染性疾病。中国疾控中心公布信息显示，2021年我国估算的结核病新发患者数为78.0万，结核病发病率为55/10万。

张文宏委员建议，要建立实施结核病免费医疗多渠道综合保障体系；因地制宜稳步推进地方兜底政策做到应治尽治；加大中央财政对结核病公共卫生服务支持力度。