政协委员吴沛新：加大临床医学研究投入，加强住院医师规范化培训

随着经济社会发展和人民群众对健康的需求不断提高，针对尚未被满足的临床需求开展临床研究的重要性日益凸显。2023年全国两会期间，全国政协委员、北京协和医院党委书记吴沛新建议，加大临床医学研究投入，加强住院医师规范化培训。

他指出，目前，医疗机构的补偿机制和科研投入力度尚不能适应高水平临床研究的需求，原因有四个方面：

一是国家科技计划尚未设置针对临床医学研究的专门计划项目，高水平医疗机构临床研究缺乏稳定经费。

二是因机构性质所限，医疗机构尚不能完全享受科研院和高等院校在科研自主权、薪酬待遇、税收减免、科研仪器设备采购等方面的创新政策。

三是针对临床研究者发起的临床研究(非注册性研究)还缺乏适当的资助方式，也存在研究不规范和质量不高等问题。

四是开展大规模、高质量临床医学研究的国家基础性资源和数据库还比较缺乏。

吴沛新说：“应逐步扩大‘中央高水平医院临床研究和成果转化能力试点’范围，探索设立支持临床医学研究的专门计划项目，给予高水平医疗机构长期稳定支持，统筹布局临床研究公共资源数据支撑。”

此外，他建议，还应组建临床医学研究管理平台，为编制国家临床医学研究规划、优化科技资源配置、开展项目监督管理与评价、培养临床医学研究设计和数据管理专门人才等提供专业化支撑。

在医学人才方面，吴沛新指出，住院医师规范化培训(以下简称“住培”)制度是提高医疗服务质量和水平的治本之策。

为促进我国住培制度高质量发展，他建议全面提高中央财政补助标准，并由国家卫健委和地方卫健委组织行业专家对各地住院医师规范化培训基地进行常态化评估，强化监管。

同时，他认为还应构建和实施住培教学管理评价与激励体系，由财政部门设立专项，加大对住培师资的评价和激励力度。