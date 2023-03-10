聚焦外卖婚宴自助餐 推广“小份菜”“半份菜”

北京青年报记者注意到，市场监管总局日前指导中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会、中国个体劳动者协会发出倡议，把“厉行节约、反对浪费”贯穿到餐饮服务消费的全过程。鼓励通过“光盘优惠”“光盘积分”等方式，引导更多的消费者践行制止餐饮浪费。目前，上海、河南、山东、云南、广东等多地市场监管部门将开展制止餐饮浪费专项行动。

上海：开展3个月专项行动

据上海市场监管局消息，3月7日下午，上海市场监管局召开制止餐饮浪费专项行动动员部署会议，在上海全市部署开展制止餐饮浪费专项行动。通过为期3个月的专项行动，解决一批突出问题，曝光一批违法案件，制定一批团体标准，宣传一批典型经验，坚决遏制餐饮浪费势头，力争取得可感知、可检验、可评判的工作成效。

上海市场监管部门将加大监督检查频次和力度，将反餐饮浪费与餐饮食品安全监督检查同频同步开展，组织开展“随机查餐厅”行动；积极推广“小份菜”“半份菜”、主动提供打包服务，倡导使用可降解打包、外卖餐盒餐具；围绕餐饮外卖点餐、婚宴、自助餐和单位食堂等重点环节，深入开展专项整治，从严从速查处纠正未主动提示、诱导点餐等违法违规行为。

山东：督促经营者推广“小份菜”

日前，山东省市场监管局决定在山东全省系统开展为期3个月的制止餐饮浪费专项行动。将围绕制止餐饮外卖和婚宴、自助餐、单位食堂浪费等重点问题，依法规范餐饮服务经营行为，将节约理念贯穿餐饮全链条，推动餐饮浪费现象明显减少。

督促餐饮外卖平台落实主体责任，治理诱导过度消费行为。在餐饮聚集区、城市综合体和食品安全示范街等重点区域显著位置，设置张贴反餐饮食品浪费公益宣传，推广反餐饮浪费“红黑榜”公示制度。督促餐饮服务经营者积极推广“小份菜”“半份菜”“网络点餐明示食品重量”等做法，以醒目方式提示消费者适量点餐，主动提供打包服务，倡导使用可降解打包、外卖餐盒餐具。指导行业协会加强行业自律，制定相关制度规范，发布制止餐饮浪费倡议。

河南：整治“吃播”浪费乱象

据央广网消息，近日，河南省市场监管系统召开会议，安排部署制止餐饮浪费专项行动，决定在河南全省范围内开展为期3个月的制止餐饮浪费专项行动。

根据要求，河南各级市场监管部门要督促平台落实主体责任，治理诱导过度消费行为，整治“吃播”浪费乱象；要加强餐饮环节监管；要加大执法力度，围绕餐饮外卖点餐和婚宴、自助餐、单位食堂等重点环节，深入开展专项整治；要完善标准规范，推动将制止餐饮浪费要求纳入有关行业标准和地方标准。

云南：整治外卖和婚宴等重点问题

据云南网消息，为推动制止餐饮浪费专项行动有序开展，3月8日，云南省市场监管局召开制止餐饮浪费专项行动动员部署会。

会议要求，要借鉴发达地区经验，强化组织实施，通过3个月专项行动，解决一批突出问题，曝光一批违法案件，制定一批团体标准，宣传一批典型经验，坚决遏制餐饮浪费势头。会议要求，突出重点，注重实效。紧紧围绕餐饮外卖和婚宴、自助餐、单位食堂浪费等重点问题，通过开展专项行动，依法规范餐饮服务经营行为，将节约理念贯穿餐饮全链条，餐饮浪费现象明显减少。

广东：推广反餐饮浪费“简案快办”执法

据《广州日报》消息，3月3日，广东省市场监管局召开制止餐饮浪费专项行动动员部署暨食品安全“守查保”“两个责任”工作全省系统调度会。

会议指出，要尽快成立工作领导小组及工作专班，制订工作方案，聚焦外卖、婚宴、自助餐、单位食堂等方面存在的食品浪费行为开展专项工作。要加大对餐饮浪费的执法力度，推广反餐饮浪费“简案快办”执法模式，及时公布典型案例，震慑违法行为。要推动行业协会制定标准规范餐饮浪费，利用多样化宣传方式引导公众形成科学、理性、文明的消费习惯。

文/本报记者 李铁柱