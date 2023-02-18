进口车厘子通关指南（海关答疑）

南京海关：

近年，自智利、美国、加拿大等国家进口的车厘子日益受到国内消费者的喜爱，尤其在冬季，新鲜上市的水果品种较少，春节期间，尽管车厘子的价格高出其他水果好几倍，也依然深受市场追捧。我公司是一家主营进口水果批发的贸易公司，准备逐步开展车厘子进口业务，进口车厘子成本高、路途远、易腐坏，如何安全快速通关、降低不合格率和进口成本，是我们比较关注的事情，希望海关可以帮我们支支招！

南京某进口水果批发公司 何女士

何女士：

您好！车厘子是欧洲甜樱桃栽培品种，音译自英语单词Cherries（即樱桃），特指产于美国、加拿大、智利等美洲国家的个大皮厚樱桃，近年来中国山东、安徽、江浙等地区也有引种。

为了防止进境水果传带检疫性有害生物和有毒有害物质，保护农业生产、生态安全和人体健康，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例和《中华人民共和国食品安全法》及其他有关法律法规的规定，我国制定《进境水果检验检疫监督管理办法》（以下简称《办法》）。在进口车厘子申报时，进口商应详细了解通关流程，关注进口国、查验流程、相关注意事项等内容，确保符合国家相关监管要求。

■ 进口车厘子通关流程

（一）境外新鲜水果果园、包装厂进行注册；

（二）办理进境动植物检疫审批；

（三）报关；

（四）进境水果查验；

（五）合格评定放行；

（六）不合格处理。

■ 获得我国检验检疫准入的新鲜樱桃输出国家/地区

根据海关总署此前发布的名录，共10个国家/地区新鲜樱桃获得我国检验检疫准入。分别是吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、加拿大、美国、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰。

■ 现场查验内容

（一）核查货证是否相符；

（二）按要求核对植物检疫证书和包装箱上的相关信息及官方检疫标志；

（三）检查水果是否带虫体、病征、枝叶、土壤和病虫为害状，现场检疫发现可疑疫情的，送实验室检疫鉴定；

（四）根据有关规定和标准抽取样品送实验室检测。

■ 合格评定

根据检验检疫结果，海关对进境樱桃分别作以下处理：

（一）经检验检疫合格的，签发入境货物检验检疫证明，准予放行；

（二）发现检疫性有害生物或其他有检疫意义的有害生物，须实施除害处理，签发检验检疫处理通知书，经除害处理合格的，准予放行；

（三）不符合《办法》第九条所列要求之一的、货证不符的或经检验检疫不合格又无有效除害处理方法的，签发检验检疫处理通知书，在海关的监督下作退运或销毁处理。需对外索赔的，签发相关检验检疫证书。

■ 进口新鲜樱桃注意事项

（一）樱桃应来自经中华人民共和国海关总署批准注册的产地、果园和包装厂；

（二）包装箱上须用中文或英文注明水果名称、产地、包装厂名称或代码；

（三）水果品种应与许可证许可的内容相符，数量不得超过许可的数量，不得夹带未经审批的水果种类，不得混装或夹带植物检疫证书上未列明的其他水果；

（四）樱桃应不带土壤、枝、叶以及中国关注的病、虫、杂草等危险性有害生物；

（五）樱桃中的农药残留、重金属等有毒有害物质的含量应符合中国标准；

（六）办理输出国/地区官方植物检疫证书。植物检疫证书应当符合以下要求：

1.植物检疫证书的内容与格式应当符合国际植物检疫措施标准ISPM第12号《植物检疫证书准则》的要求；

2.用集装箱运输进境的，植物检疫证书上应注明集装箱号码；

3.已与我国签订协定（含协议、议定书、备忘录等，下同）的，还应符合相关协定中有关植物检疫证书的要求。

（七）输华樱桃应从中方允许进口水果的口岸进境；

（八）双边协定有特殊要求的，按双边议定书执行。

（南京海关所属江阴海关三级主办张士超）