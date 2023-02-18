“走在高质量发展道路上的中国经济值得期待”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

春回大地，中国各地展现出抢先机、促生产、开新局的良好态势，中国经济加快复苏，社会活力持续释放，韧性强、潜力大、活力足的特点进一步彰显。中国坚持把科技创新作为推动经济发展的重要支撑，高质量发展基础牢固、步伐坚定。接受本报记者采访的国际人士认为，中国坚持高质量发展，特别是加强科技自立自强和科技强国建设，让经济发展建立在更为坚实的基础之上，为世界经济复苏提供了更多能量。

“感受到中国科技研发的旺盛活力”

3年来，中国经济保持年均增长约4.5%，明显高于世界平均水平。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。通过推进科技创新和扩大内需市场，中国经济发展的潜力正被激发，市场活力不断增强，为推动高质量发展打下良好基础。

泰国VST ECS科技有限公司成立于1988年，是一家业务范围涵盖整个东南亚的互联网产品经销商。公司产品经理伊提蓬·朱萨塔蓬坤表示，近10年来，中国科技水平不断提高，科研能力尤其是基础理论科研能力显著提升。“我们与多家中国科技企业开展合作。我最大的感受是，中国企业不仅专注于产品的生产和完善，还重视新技术、新产品的研发。这让中国企业在国际市场上更有竞争力。”朱萨塔蓬坤认为，中国科技企业的发展壮大折射了中国科技强国建设步伐加速，中国发展潜力无限。

“我曾多次访问中国，感受到中国科技研发的旺盛活力。”西班牙萨拉曼卡大学人工智能研究所负责人胡安·科尔查多表示，中国的科技人才资源丰富，与中方的交流总是高效且富有成效。“中国在人工智能、数字经济等领域有了长足进展，我们期待与中国在高附加值服务业方面开展更多合作与交流。”

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，近年来，中国全力提升制造业竞争力，在推动传统产业改造升级和新兴产业快速发展上取得明显进步。供给侧结构性改革取得积极成效，市场活力持续增强，为构建新发展格局打下了坚实基础。“中国的经济政策具有长期性和稳定性特征，社会治理能力和政策执行能力显著提升，产业链管理和营商环境不断优化，这些都是中国经济社会发展独特而显著的优势。相信中国在全球新一轮科技革命中将扮演更加关键的角色。”卡瓦略说。

中国的全球创新指数排名连续多年上升，2022年上升至第十一位。葡萄牙莱里亚理工学院教育与社会科学学院语言系教授、科学理事会主席鲁伊斯·巴尔贝洛曾访问中国，并对中国大学积极参与国际创新研究状况等有深入观察，“中国在创新领域能走在世界前列，充分说明国家对创新发展的高度重视”。

“产业加速优化升级增强了经济复苏底气”

疫情发生以来，中国新冠疫苗研发项目从启动到获批上市，仅用时11个月，速度之快，创下新纪录。与此同时，中国把握新一轮科技革命和产业变革的关键机遇，积极发展数字经济，为保障经济社会健康发展注入新动能。过去3年抗疫的事实证明，中国不仅有效应对了全球多轮疫情流行的冲击，也为全球经济复苏赢得了战略空间。

波兰—中国合作协会主席巴尔托什·米哈拉克说，尽管受到疫情影响，过去几年中东欧国家与中国在清洁能源、人工智能和虚拟现实等领域的合作依然取得很多成果。在与中国企业，尤其是科技创新型企业合作的过程中，米哈拉克感受到中国在技术创新和应用技术等领域取得巨大进步。依托于庞大的消费市场，中国发展数字经济，更加重视消费者实际需求，不断创造出新的增长点和增长模式。他表示：“中国经济在过去3年显示出了很强韧性，一方面离不开中国庞大的消费市场，另一方面也得益于技术创新的推动和引领。产业加速优化升级增强了经济复苏底气。”

去年底，中国空间站正式建成。葡萄牙里斯本大学教授安东尼奥·奎罗斯说，中国表示其空间站欢迎外国航天员来访，共同为推动构建人类命运共同体作出新贡献。这是一个对全世界开放的空间站，是探索宇宙、开展科学研究的开放平台，展现了中国在科技领域与各国加强合作、共同发展的博大胸襟。

“不管是载人航天还是探访月球、火星，中国不断取得技术突破，在很多领域走到世界前列，毫无疑问这离不开中国自主创新的技术基础和实践。”法国席勒研究所研究员塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示，疫情防控期间，中国进行疫苗、药物和检测试剂的研发，为本国和世界多国的疫情防控提供了重要支持。“更重要的是，中国在科研领域的大量投入不仅是为了探索未知，也是为了让人们生活更加便利和安全。”他说：“中国加大对科技创新企业支持，将创造更多就业机会、催生更多科技成果的转化，为高质量发展注入动力。”

“科技创新步伐加快，将带动全球产业链升级”

国际社会普遍认为，随着需求逐步回升和政策效应叠加，中国经济社会活力将进一步释放，为世界各国带来更大机遇，中国作为世界经济重要动力之源的作用也将进一步凸显。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，中国近些年一直致力于优化产业结构，引导企业向以科技为导向转型，在大数据应用、人工智能和航空航天等多个高科技产业领域成绩斐然，科研能力位居世界前列。“以此为基础，走在高质量发展道路上的中国经济值得期待。”

南非“综合飞行系统”公司联合创始人德科思特告诉记者，3年来，公司先后引进20多台大疆农用喷施无人机，应用于南非农户的甘蔗、玉米、柑橘等作物区。这种无人机具有使用灵活、喷施精准，易于中小农户使用等优势。“目前，中国在民用无人机技术上具有全球领先地位，其安全性和耐用性都有保证。”德科思特说，公司还引进了多家中国科技企业的产品，深受用户好评，“这些科技产品的全球知名度体现了中国科技的强大实力”。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，中国在汽车、通信以及人工智能等领域的全球竞争优势进一步加强，特别是中国高新技术及其应用发展迅速，将有力带动全球相关产业的国际合作。

中国政府友谊奖获得者、阿联酋哈雅生物高级顾问纳瓦勒·阿卡比表示，中国国药集团和阿联酋在阿布扎比哈利法工业区建设的疫苗生产基地，拥有3条灌装线和5条自动包装线，疫苗年生产量达到2亿剂，推动医药科技更好地改善中东地区社会民生、造福全球。“尽管某些西方国家试图用技术垄断来限制中国发展，但中国科技企业通过自主研发进行了强有力回应。”阿卡比表示，事实证明，全球市场特别是发展中国家市场十分欢迎中国科技产品，其创新性和性价比具有强大吸引力，“中国科技创新步伐加快，将带动全球产业链升级，为全球经济复苏提供不竭动力”。

（本报马德里、曼谷、约翰内斯堡、华沙、迪拜、巴黎、柏林、里约热内卢、墨西哥城2月17日电 记者颜欢、许海林、赵益普、邹松、于洋、任皓宇、刘玲玲、花放、陈一鸣、彭敏）

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 03 版）