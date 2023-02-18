中国抗疫成功给世界带来信心和希望（国际论坛）

过去3年，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效。未来，各国应通过更加紧密的合作，继续做好疫情防控，守护人民生命健康安全，共同提升全球公共卫生治理水平

作为泰国公共卫生部长，我一直关注各国的新冠疫情形势，公共卫生部专家也在每天研判其他国家疫情形势。根据我们的观察，中国在疫情发生后采取的防控措施科学有效，既有效保护了中国人民的生命安全和身体健康，也为其他国家抗击疫情积累了宝贵经验。中国抗疫取得成功，给世界带来的是信心和希望。

过去3年，尽管疫情不断反复，但中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，始终在发展进步。中国取得巨大发展成就，得益于中国领导人的高瞻远瞩和中国人民的不懈努力。每当看到中国在各领域取得重大发展成果，我都由衷感到钦佩。

面对疫情挑战，泰中两国人民守望相助、共克时艰，用实际行动诠释了“泰中一家亲”的深情厚谊。疫情发生初期，旅泰中国游客中出现确诊病例，泰方在治疗方面提供支持，帮助中国朋友顺利回到祖国。泰方遇到困难时，中方第一时间伸出援手，为泰国提供急需的医疗和防疫物资。中国在关键时刻为泰国提供新冠疫苗，帮助我们解了燃眉之急。3年来，中国政府一直尽最大努力支持泰国抗疫，帮助我们增强战胜疫情的能力和信心，泰国人民从中感受到了美好的兄弟情谊。泰中两国携手抗击疫情，为国际社会合作应对重大突发公共卫生事件树立了典范。

中国为各国抗疫提供重要帮助，始终积极推动全球抗疫合作。除了向许多国家提供新冠疫苗等各类抗疫物资外，中国还派出抗疫医疗专家组，积极与其他国家分享诊疗方案、防控经验等。面对威胁全人类生命健康的共同挑战，中国展现担当，主动提供帮助，这正是践行人类命运共同体理念和人道主义精神的生动体现。疫情没有国界。未来，各国应通过更加紧密的合作，继续做好疫情防控，守护人民生命健康安全，共同提升全球公共卫生治理水平。

泰方欢迎中方对新冠病毒感染实施“乙类乙管”。不久前，我率泰国政府官员到机场欢迎中国优化调整疫情防控政策后首批抵达泰国的游客，就是为了表达对中国防疫政策的信心和支持。当前，入境泰国的中国游客数量正在持续增加。旅游业是泰国非常重要的经济引擎，中国游客重回泰国对于我们意义重大，能够帮助我们更快实现经济复苏。我们为迎接中国游客做足了准备，将充分保障来泰游客的安全与旅游体验。

近年来，泰中两国合作十分密切，特别是在共建“一带一路”框架下实施了一系列务实合作项目。共建“一带一路”有利于提升沿线国家经济竞争力，有利于促进地区发展繁荣。和平是发展与进步的前提，只有在和平的环境下，人民才能安居乐业。泰方支持中方在国际舞台上提出的一系列旨在促进世界和平发展的重要倡议和主张。

中国人常说“患难见真情”。经历疫情考验，泰中两国关系更加牢固。泰方愿进一步加强同中方的合作，推动泰中各领域务实合作不断发展，为两国人民带来更大福祉。

（作者为泰国副总理兼公共卫生部长）

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 03 版）