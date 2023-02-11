“八个对标”：在公立医院高质量发展路上深耕细作

党的二十大为公立医院发展绘就了宏伟蓝图，上海交通大学医学院附属仁济医院作为拥有178年悠久历史的百年老院，积极与党的二十大精神对标对表，把党的二十大精神转化为推动工作落实的思路举措、凝聚成干事创业的精神动力，在深化医药卫生体制改革的道路上守正创新，在上海建设亚洲一流医学中心的道路上勇当排头兵，在公立医院高质量发展道路上深耕细作，护航人民群众生命健康事业。

对标使命任务，明确发展目标。党的二十大明确了中国共产党的使命任务，作为国家卫生健康事业的“主力军”，我们要在党中央的目标任务下，紧紧围绕医院发展目标和愿景，拿出“咬定青山不放松”的韧劲，有计划、有步骤、有举措地去实现。在前进道路上，要坚持党对事业的全面领导，凝聚发展合力和信心；坚持以人民为中心，增进民生福祉，共享发展红利；坚持改革创新，破解机制体制障碍，提高治理效能；坚持发扬斗争精神，统筹发展和安全。

对标新发展理念，推动医院高质量发展。党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。仁济医院作为上海市卫健委公立医院高质量发展试点医院之一，将进一步建立健全现代医院管理制度，强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新，推动发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术，为打造公立医院高质量发展的“上海方案”贡献仁济的智慧和力量。

对标科技强国战略，加快推进医学科技攻关。党的二十大报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。我们要建设国际一流的临床专科群，形成在医疗技术、医疗质量、临床研究方面领跑国际、国内引领的优势学科；打造高水平临床研究中心，加快产出具有国际影响力的原创性科研成果；面向再生医学、精准医学、免疫治疗等前沿领域尖端科学问题，集中力量开展核心技术攻关，加快科技成果转化和应用；改善科技创新生态，激发创新创造活力，为广大医务工作者和科技工作者搭建施展才华的舞台。

对标人才强国战略，着力培育卓越医学人才。党的二十大报告指出，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。我们要坚持党管人才原则，牢牢把握上海市高水平人才高地建设的目标任务，加快“国际人才蓄水池”工程落实，大力开展人才发展体制机制创新，加快建设战略人才力量，着力厚植人才培养的根基，持续优化对人才的精准服务，把各方面优秀人才集聚到我们的事业中来，形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面。

对标文化强国战略，建设医院高质量发展新文化。党的二十大报告明确，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国。我们要进一步赓续仁济深厚的历史荣光和文化积淀，正本清源、守正创新，将新文化建设与双满意度工作相结合，打造健康科普新特色、体现人文关爱就医服务新环境、促进医患沟通的新模式、社工志愿服务新阵地；树立更多医德医风新典型、宣传更多优秀仁济新生代、推出更多爱在仁济的新举措、创作更多体现仁术济世精神的文化新作品，让我们的百年老院焕发出新时代的魅力，凝聚起高质量发展精神内核，引领医院创新改革发展。

对标健康中国建设要求，提供优质高效医疗服务。党的二十大报告强调，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。我们要采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。报告中尤其提到生育、养老、加强重大慢性病健康管理、加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，倡导文明健康生活方式，这些方面我们都可以大有作为。我们要坚持公益性导向，建立健全分级分流的应急医疗救治模式，创新医疗服务模式，以智慧化建设为手段，提升就医体验度，满足群众多层次、多样化的期待和需求。

对标现代化治理要求，维护安全稳定发展局面。党的二十大报告指出，国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。安全稳定是我们事业发展的生命线，我们一定要居安思危，树立大安全大应急意识，围绕意识形态安全、医疗安全、生产安全、信息安全等，强化重点领域、重点区域安全意识、安全监管、内控制度建设、新兴技术运用，提升防范化解风险能力和突发事件处置保障能力。畅通和规范群众诉求表达、权益保障通道，及时把矛盾、风险化解在萌芽状态，营造人人有责、人人尽责、人人享有的医院现代化治理新局面。

对标全面从严治党主体责任，以高质量党建引领高质量发展。党的二十大报告对全面从严治党做出新部署，提出两个“永远在路上”新要求、健全全面从严治党体系新思路、提出全面从严治党新举措。我们要落实新时代党的组织建设，锻造坚强有力的基层党组织，营造风清气正的政治生态，就必须在思想上更加统一、政治上更加团结、行动上更加一致，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，使党始终成为我们事业高质量发展的坚强领导核心。

（作者：郑军华，系上海交通大学医学院附属仁济医院党委书记）