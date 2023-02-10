19批次化妆品检出禁用原料！涉及多款面膜、洗发水

人民网北京2月10日电 （记者孙红丽）国家药监局10日发布的《关于19批次化妆品检出禁用原料的通告》（以下简称《通告》）显示，尚品美白祛斑精华霜、Brimles泡泡染发剂（灰色）、永九美七白二裂酵母焕颜蚕丝面膜、南京同仁堂蓝铜肽面膜、圣博薇鱼籽水灵鲜肌膜、UneYeah壹叶·摩洛哥坚果滋润修护洗发露、CD垂度头皮清爽控油洗发水、发薇奢养蛋白精华素（免冲洗）、发利源女人香留香柔顺液、豫镕倍爱多效修护霜、VANESSA MATTIA 维艾补水精华面膜、BEAVER博柔头皮芯生系列头皮去屑洗发水等19批次化妆品检出禁用原料。

根据《通告》，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经陕西省食品药品检验研究院等单位检验，标签标示为生产企业广州尚品生物科技有限公司、总经销商广州永九美生物科技有限公司生产的尚品美白祛斑精华霜等19批次化妆品，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

其中，上述标签标示名称为Brimles泡泡染发剂（灰色）的产品检出禁用原料的同时，还存在产品成分比对不符合规定的问题；标签标示名称为古澜轩秀柠檬温和控油洗发液等4批次化妆品检出禁用原料的同时，还存在甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物（甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1）检出结果不符合规定的问题。

记者注意到，此次通报的19批次检出禁用原料化妆品多为面膜、洗发水等，检出的禁用原料包括氯倍他索丙酸酯、三氯生等。

据了解，氯倍他索丙酸酯属于糖皮质激素类物质。长期使用含有糖皮质激素的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题，还可能出现激素依赖性皮炎等后果。

根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》，国家药监局已要求广东、浙江省药品监督管理部门对上述不符合规定的化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附件：19批次检出禁用原料的化妆品信息