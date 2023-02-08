丰富食物品种 保持适宜活动

为促进儿童青少年营养状况改善，进一步降低生长迟缓率，帮助儿童青少年培养健康饮食习惯，充分发挥生长潜力，国家卫生健康委办公厅近日印发《儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）》（以下简称《指南》）。《指南》以食养为基础，依据现代营养学理论和相关证据，以及我国传统中医的理念和调养方案，提出具有多学科优势互补的儿童青少年生长迟缓食养基本原则和食谱示例。

什么是生长迟缓？《指南》给出了明确定义：由于膳食的蛋白质或能量、维生素、矿物质摄入不足等原因，导致身高低于筛查标准的年龄别身高界值范围，属长期性营养不良。

《指南》指出，生长迟缓影响儿童青少年期的体格和智力发育，出现体能下降、学习表现不佳等，严重时容易导致腹泻、肺炎等疾病，增加感染性疾病发病率和死亡率。此外，还可能影响其成年后的身高，增加肥胖、心血管疾病、糖尿病等慢性病的发病风险，降低劳动生产能力。儿童青少年生长迟缓仍是我国当前面临的重要公共卫生问题之一。

儿童青少年如何预防生长迟缓？如果出现生长迟缓怎么办？《指南》给出了食养原则和建议：

保持食物多样，满足生长发育需要。儿童青少年正处于生长发育的重要阶段，应保证一日三餐、定时定量、饮食规律，能量和营养素摄入充足。做到食物多样，每餐的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果、畜禽鱼蛋、奶和大豆等食物中的3类及以上；每天食物种类达到12种以上，每周达到25种以上。对于生长迟缓儿童青少年，在平衡膳食基础上，适当增加瘦肉、水产品、禽类、蛋类等富含优质蛋白质的食物。非疾病原因导致的儿童青少年生长迟缓，常涉及挑食、偏食等原因，日常配餐过程中要注重同类食物互换，丰富食物品种。

因人因地因时食养，调理脾胃。针对不同证型，膳食中加入适宜的食药物质，丰富儿童青少年食谱，改善消化吸收功能；因地制宜进行食养，根据各地地理环境特点、饮食习惯和食物供应特点，选择适宜的食物。

合理烹调，培养健康饮食行为。宜采用蒸、煮、炖、煨等烹饪方式，少用油炸、烧烤、腌渍等方式。儿童青少年要做到不挑食偏食、不饥饱无常，合理选择零食，足量饮水，不喝含糖饮料。避免生冷、油腻、坚硬、不洁的食物，少吃高盐、高糖、高脂及含反式脂肪酸的食物。

保持适宜的身体活动，保证充足睡眠。适宜的身体活动对于生长发育关键期的儿童青少年，可促进骨骼和肌肉的生长发育，有助于身高增长。生长迟缓儿童青少年通过中等强度的身体活动，结合传统健身方式，如八段锦、五禽戏、武术等，促进生长发育。培养儿童青少年养成良好睡眠习惯，保证睡眠时间和质量。

定期检测体格发育。依据儿童青少年性别、年龄和营养状况，至少动态纵向追踪观察6个月（最好12个月），根据儿童青少年的生长速率或生长曲线的偏离情况，评估其生长状况，及时调整指导方案。同时，详细了解儿童青少年的饮食、运动、睡眠、心理状况，科学评估个体膳食营养状况。对于微量营养素缺乏的儿童青少年，必要时在医师或营养指导人员的指导下合理使用营养素补充剂。长期生长发育不理想、改善效果不明显或疾病原因导致生长迟缓的儿童青少年，应到医院就诊。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 13 版）