河南省虞城县人民医院：德能双修护健康

宽阔的门诊部大楼内就诊群众熙熙攘攘，先进的医疗器械在高效运转，咨询台和导诊的医务人员忙而有序，一室一患认真诊断的坐诊医师们沉稳睿智……这里是河南省虞城县人民医院。

近年来，虞城县人民医院在县领导的正确领导下，在市、县卫健委的精心指导下，医院新一届领导班子带领全院干部职工勠力同心，夯实发展基础，破解发展难题。2020年底，虞城县人民医院顺利通过二甲复审，脑卒中防治中心通过省级认证。2021年新成立了放疗科、盆底康复科、急诊外科病区、老年医学科、中西医结合病房等；儿科、急诊科被评为河南省县级临床重点专科；预检分诊发热门诊规范化，发热患者闭环管理。2022年底，创伤中心通过省级验收，肿瘤中心省级重点专科、产筛机构项目、全市中医药科室标准化建设现场评估、老年友善医院创建、紧密型医共体建设等都通过了省级核查验收。

党建统领，力促全盘健康发展

“我们始终坚持党建统领一切，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等有关新时代党的建设总要求，全面加强医院党建工作。”虞城县人民医院法人赵银山说。

虞城县人民医院坚决落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，坚持把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中；与全院各科室签订行风责任书、“九不准”承诺书，并建立医德考评档案；扎实推进宣传阵地建设，意识形态及风险防范能力不断提高，全面提升职工运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力；坚持用活载体，推动党员干部学习教育工作；开展中心组学习12次，专题党课4次；严把发展党员“入口关”，确保发展党员质量，永葆党员队伍的先进性和纯洁性。

同时，该院加强作风建设，强化监督检查，保持高压态势。严格落实纪委监督责任，不断完善“三重一大”制度实施，实行重大事项“双约谈”“双报告”制度，职工、党员代表表决制度，不断强化权力运行制约和监督，确保了医院整体队伍的纯洁性，为圆满服务病人打下了坚实的基础。

生命至上，用医者仁心仁术护卫患者安康

“幸亏治疗得及时，要是再晚半个小时我命就没啦。感谢心内科的医护们，遇到你们真幸运，这都是缘分。”1月25日，郭某因突发胸痛、呼吸困难来院就诊，心电图示下壁心梗，胸痛症状典型，胸痛3小时，初步诊断急性心肌梗死且病情危重。医院立即开通生命绿色通道，进行抢救治疗：行冠脉造影，显示右冠远段PL支闭塞，遂于病变处植入支架1枚。从患者入院到手术结束，用时不到一个小时。手术结束后，患者转送重症监护室。该院由急诊科、心血管内科、重症医学科等多个科室组建了一支胸痛急救快速反应团队，通过不断优化急性胸痛患者的救治流程，建立了急性心肌梗死患者救治绿色通道，全天候开展急性心肌梗死患者的急诊介入治疗。郭某康复后，为心血管内科的医护们写下一封感谢信。信中写道：“他们及时安排手术，以精湛的技术为我做了堪称完美的手术，使我摆脱了危险，恢复健康。他们无私的爱心和高尚的医德为我解除了病痛。”

尊重患者，崇尚医德，精研医术，至诚服务，是虞城县人民医院的核心理念。

深化改革，下沉力量服务基层

2020年12月8日，虞城县人民医院医疗健康服务集团总医院正式揭牌。揭牌后，医院认真学习贯彻党中央国务院对卫生工作的总体部署和要求，突出抓好医改各项任务。全县各乡镇卫生院为成员的医疗体进一步促进优质医疗卫生资源下沉，提升基层服务能力。充分发挥牵头医院的专业技术优势，派医务人员定期到乡镇卫生院开展查房、病历讨论、理论授课。2021年，120名乡镇卫生院基层医务人员来院进修学习，有力提升了基层医疗卫生机构医疗服务能力和技术水平。制订出台了《虞城县人民医院双向转诊制度》《虞城县人民医院双向转诊工作实施方案》等文件，成立专班组织，全天24小时为双向转诊患者提供一站式服务。2022年，医疗资源共享机制逐步建立，通过信息化手段与乡镇卫生院、村卫生室开通远程心电会诊、远程影像会诊。

“敬佑生命、救死扶伤是我们的责任，甘于奉献、尽职尽责是我们的作风。今后，虞城县人民医院全体医务人员仍将继续努力，为全县及周边人民群众的身心健康保驾护航。”赵银山表示。（王支援 卢幸丽）