促消费，今年有哪些看点

“太火了！餐厅排号300多桌”“赏花灯、猜灯谜，到处人山人海”……延续春节假期消费“开门红”，今年元宵节期间，全国多地餐饮、旅游、文化等消费场景持续火热。

2022年，伴随稳经济一揽子政策和接续措施落实落地，国内消费市场保持基本稳定。眼下，随着疫情防控进入新阶段，消费复苏潜力和活力继续释放。

回顾去年，消费市场呈现哪些特点？立足今年，如何进一步促进消费？在国务院新闻办公室日前举办的新闻发布会上，商务部有关负责人介绍了相关情况。

去年消费市场保持基本稳定

“过去一年，党中央、国务院及时出台了一揽子稳经济政策措施。在这一揽子政策中，消费促进工作一直是其中一项重要内容。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

——抓重点，持续提振大宗消费。“我们通常把汽车、家电、餐饮、家居称为‘四大金刚’，这4大类占社零总额1/4左右。”徐兴锋介绍，去年，国家出台了搞活汽车流通、扩大汽车消费相关政策。在政策推动下，去年下半年全国汽车销量止跌回升，同比增长10.7%。新车销量中，新能源汽车占比由2021年的1/8增至2022年的1/4。与此同时，商务部会同有关部门积极推动智能家电消费、绿色建材下乡，并出台针对性扶持政策助推餐饮消费恢复发展，取得一定成效。

——抓创新，新业态激发消费活力。商务部副部长郭婷婷介绍，2022年，新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长6.2%，占社零总额比重进一步提升，达到27.2%。在消费新业态中，直播电商表现亮眼，全年累计直播场次、累计观看人次、直播商品数量、活跃主播人数均比2021年成倍增长。

——抓载体，不断优化消费环境。加快推进国际消费中心城市培育建设；举办首届国际消费中心城市论坛；推广首批四方面14条典型经验做法；实施县域商业建设三年行动……去年，在一系列促城乡消费政策推动下，全年县乡消费品零售额占社零总额的比重稳步提升，助力消费市场保持基本稳定。

发挥汽车消费的拉动作用

发放汽车消费券、延续新能源车置换补贴、完善充换电基础设施建设布局……围绕促进汽车消费，近期全国多地新政频出，引发广泛关注。

据介绍，汽车消费在社零总额中一直占10%的比例。数据显示，2022年，中国全年新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位。“汽车消费既然是‘四大金刚’之首，政策支持是一贯的。”徐兴锋说，今年，商务部将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费。

一方面，稳定新车消费。今年将继续推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。同时，将开展形式多样的汽车促消费活动，稳住新车消费增量。

另一方面，支持新能源汽车消费。引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让消费者使用起来没有忧虑。

此外，继续扩大二手车流通。加快建设完善全国性的二手车信息查询平台，修订《二手车流通管理办法》，让车辆信息更加透明。畅通汽车报废更新。修订完善机动车报废管理规定，健全报废机动车回收利用体系，鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。

“我们将通过政策激励、举措落实，让汽车消费一直保持在良好的环境下，从而发挥它对整个消费的拉动和带动作用。”徐兴锋说。

激发市场活力促进消费增长

观影、购物、出游……兔年春节，国内消费市场一派热闹景象。数据显示，今年春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年农历同期增长6.8%。

日前召开的国务院常务会议要求，加力扩消费。推动帮扶生活服务业企业和个体工商户纾困、促进汽车等大宗消费政策全面落地。组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。

徐兴锋表示，今年在继续落实已出台政策的同时，将根据新形势、聚焦重点领域，推动出台一批新的政策，把政策成效发挥到最大。

同时，继续谋划重点活动，激发市场活力。日前，2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动。这不仅是全国迎春消费季的重要内容，也是今年重要的消费促进活动之一。“我们把今年确立为‘2023消费提振年’，以此为主线，统筹开展全国性消费促进活动。”徐兴锋说。从春节假期期间的“2023全国网上年货节”，到“老字号嘉年华”“中华美食荟”等专题活动，一系列消费促进活动将持续营造浓厚的消费氛围，点燃居民消费热情。

徐兴锋表示，今年还将继续优化平台载体。深化国际消费中心城市建设，扩大智慧商店、智慧商圈保障作用，进一步提升一刻钟便民生活圈带来的生活便利性，多渠道增加优质供给。同时，加强县域商业建设，更好满足人民群众美好生活需要。