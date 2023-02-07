健康＋养老 生活更舒心

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近年来，江西省于都县不断推进养老和医疗深度融合。通过在养老机构中设立医疗点、在二级以上医院设置老年医学科、依托互联网平台开展健康服务等途径，形成覆盖集中养老和分散居家养老的医疗便利服务圈，持续增强老年群体的获得感、幸福感。

“我这个腰椎间盘突出的老毛病，一到天冷就发作，灸一下，舒服多了！”走进江西省于都县禾丰镇敬老院的医疗点，一股浓浓艾香扑面而来。73岁的老人华石生刚做完艾灸，满脸红通通的。老人2010年入院，如今终于实现“足不出院”就能享受中医理疗。“别提有多方便了！”

2021年冬，禾丰镇敬老院的医疗点开起来了。“老年人由于骨质疏松和功能性退化，关节骨痛病较多。针对这些，我们的医疗点以中医理疗为特色，深受老人欢迎。今天做艾灸的就有4位，康复理疗的2位。”禾丰镇敬老院院长刘冬良掰着指头细数。

随着经济社会发展，老年人特别是高龄老人数量在不断增多。在于都县，总人口111.95万人中，60岁及以上的老年人口达14.86万人，占总人口的13.27%。老年人患病率高、患病种类复杂且多为慢性病，相应的医护需求也高于一般群体。

把医疗点搬进敬老院、把“养老床位”设进专业医院、通过互联网平台把医疗服务送进家门……近年来，于都县以“健康+养老”模式纵深推进医养融合体制机制改革，让老年人安心更暖心。

医疗点搬进敬老院

走进于都县岭背镇敬老院，几栋连廊的红顶黄房子经过翻新，整洁美观。在办公楼一楼大厅的诊疗室，今年71岁的方全发奶奶正坐在病床边，一旁的制氧机运转良好。

“奶奶，感觉出气还顺畅吗？”医生刘永胜上前仔细查看设备，一边耐心询问。“哎哟，小伙子啊，多谢你嘞，我的身体一天比一天好呀！”方全发露出舒心笑容。

方奶奶能得到周全的照料，得益于敬老院内新成立的“医疗点”。“我们岭背镇敬老院距离医院较远，日常就医不方便，早年存在老人突发疾病就医不及时的情况。”院长孙观云告诉记者。

“从2017年开始，于都县分3批投入3亿元对全县24家公办养老机构进行改造。在这其中，开辟了专门的‘医疗服务区’。”于都县民政局副局长刘慧告诉记者。部分机构还设有“健康小屋”，可开展老人失能评估和康复训练服务。“同时，按照每点位19.3万元的标准，逐步配齐医疗设备；人员上，全县24家公办养老机构均与所在乡镇的卫生院签订了医养结合服务协议，由各乡镇卫生院，向医疗点派驻定点医生。”于都县卫健委妇幼老龄职业健康股干部肖娟介绍。

2021年8月，经改造的岭背镇敬老院焕然一新。走进岭背镇敬老院办公楼一楼大厅，便看到整洁明亮的“医疗服务区”：标准化的治疗室、观察室、药房和病房，划分有序；步入治疗室，复苏气囊、制氧机、艾灸仪……各类医疗设备配置齐全。

刘永胜是岭背镇卫生院派驻在该敬老院医疗点的值守医生，他和1名护士一起，辛勤守护该院102名老人的生命健康。每月卫生院还定期安排医护人员到敬老院开展健康宣教、保健活动、特殊义诊等。“建场所、配设备、派人员，如今，老人们足不出院就能得到常见病、多发病诊疗和健康体检等服务项目，实现小病不出门，大病及时送。”孙观云十分感慨。

医院里开设老年医学科

驶过于都河，在贡江新区，新建起的于都县人民医院新院已正式开始运营。步入院区，只见智能送药系统沿着空中轨道来回穿梭。在2号楼3楼，新开辟的老年医学科于去年7月10日正式开诊。

记者见到洪玉香的时候，老人家正在输液。今年76岁的洪玉香来自利村乡莲塘村，因病到该科就诊。“患者当时上腹部有持续性饱胀感，伴有胸背疼痛等。我科室医生立刻展开综合会诊，发现奶奶还有骨质疏松、胃溃疡等问题，便制定了综合诊疗方案：先进行抑酸护胃，后期给药治疗。”科室负责人洪良才告诉记者。

“老年医学科当前配备16名医护人员，其中4名医生由来自神经内科、内分泌科和呼吸科的专家组成。”于都县人民医院副院长张旭介绍。过去，老年医学科在医院普及程度不高，个别挂靠呼吸科，不利于老年疾病的综合诊治。如今，科室不仅配备了微量泵、除颤仪等多种老年常见病诊疗设备，还为就诊老人提供综合评估和心理安抚。“诊疗更有针对性、服务更贴心！”张旭介绍，“新开诊后，门诊量每月600余人次，每月住院患者70人左右。”

不仅如此，紧邻科室的楼层特开辟3层共288个床位作为未来的医养中心。“有慢性病但未达到住院指征的患者，可以入住医养中心；若达标，则可立刻转入老年医学科就诊；若病情加重，则转至重症专科。整个流程衔接顺畅、医疗资源也得到更充分的利用。”事实上，医院所开设的医养中心，其护理人员都具备一定专业知识。“可提供日常陪护、身体监测、康复训练等服务。”张旭介绍，“未来引入长期护理险，可减轻医保负担，让老年朋友们真正实现有病治病，无病康养。”

医疗服务送到家中

在各类养老方式中，居家养老占据相当比例。如何满足居家老人尤其是特困老人的用医需求？2019年至今，于都县累计投入390万元，引入第三方智慧平台，为特困老人开展探视巡访、生活照料、健康护理、精神慰藉等服务。确保老人一键“紧急呼叫”，服务随时上门。

“真得感谢这个智能手环，救了我的命。”家住于都县贡江新区的老人王玉兰一把拉住记者的手，感慨万分。今年69岁的王奶奶患有高血压、心脏病等多种老年慢性病。去年5月，老伴到广东探望子女，王玉兰便一人在家。“我突发脑梗，一键呼叫片区护理员，送我及时就医。”王玉兰所说的手环，背后连接的是智慧平台“探护宝”。

“有了这个APP，后台所有请求可一览无余。比如探视点位、上门需求……”护理员陈卫勇向记者介绍，当前，于都县已录入分散特困全自理老年服务对象1200余名，信息全录入，部分还配备了智能摄像头、智能手环等，方便随时查看居家老人情况，内置定位系统可快速锁定老人位置。所有护理员每月固定入户两次，其他时间按工单请求由系统调度随时响应。“目前所有需求中，医疗健康占据18.24%。”陈卫勇告诉记者。“我每月需要去医院拿药5次，自从被纳入平台，小陈会陪我挂号排队、帮我取药，还能偶尔在家帮我量血压、做艾灸，方便多了！”王玉兰欣慰地说。

不只有平台直接运营，机构也开始借助大数据平台，强化“智慧健康养老”综合服务。例如，在公办民营的综合性养老机构——桢爱居家养老服务中心，由政府投资50万元建成“一站式综合管理平台”。该平台汇聚了贡江镇1万多名老年人的信息，系统配套有健康监测、老年人心理评估与心能提升训练、音乐经络理疗放松、中医体质辨识及老年帕金森检测康复训练等多种医疗服务。通过平台收集需求，展开上门服务，并将服务数量、质量统一进行在线管理和分析，“让服务数据化、数据智能化，从而不断提升服务水平，实现健康养老目标。”该机构负责人雷燕介绍。

去年10月，于都县制定了《于都县居家和社区基本养老服务提升行动实施方案》，落实538.5万元补助资金，预计新增460张家庭养老床位，“在开展适老化改造等硬件提升的基础上，为老人配置智能化设备，纳入平台管理，从而为更多失能、半失能老人提供助医、陪护等综合性服务。”于都县民政局养老服务股股长邓五芳说。

从机构、社区到家庭逐步覆盖，在失能、半失能到自理群体中渐次铺开。于都县不断健全养老、医疗、照护、康复等服务相互衔接补充的“医养结合”一体化服务模式，打通健康养老“最后一公里”，持续增强老年群体的获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 13 版）